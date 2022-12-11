القابضة للصناعات الغذائية :7عروض عالمية ومحلية للشراكة في مجمعات الزيوت

كشف اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تلقى الشركة 7 عروض من شركات عالمية ومحلية للشراكة في 3 فرص استثمارية طرحتها الوزارة لانشاء مجمعات للزيوت في منطقة برج العرب على مساحة 137 ألف متر مربع، وفي منطقة سوهاج على مساحة 120 ألف متر مربع بالإضافة إلى المجمع الصناعي في منطقة العامرية والذي سيكون متخصصا في انتاج المنظفات الصناعية، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير صناعة وإنتاج الزيوت كسلعة استراتيجية ضرورية للمواطن

وقال حسنين في تصريحات على هامش معرض نبيو للذهب في النسخة الثانية، أن تلك الفرص تتضمن مصنع استخلاص بطاقة ومصنع التكرير وتعبئة الزيوت ومصنع إنتاج المسلى.

وأضاف بأنه جاري دراسة العروض المقدمة من قبل لجنة استشارية متخصصة، وسيتم عرضها على وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي متوقعا اعلان نتيجة الترسية خلال شهر، لافتا الى أن نسبة المشاركة مع القطاع الخاص قد تصل إلى 76%.

من جانب آخر قال حسنين إن القابضة للصناعات الغذائية تستهدف تطوير محطة زيت عملاقة في ميناء الاسكندرية وذلك لزيادة السعة التخزينية لها من 72 ألف طن إلى 250ألف طن.

وأكد أنه جاري عمل دراسات الجدوى للمشروع من خلال مكتب استشاري متوقعا انتهاء الدراسة خلال شهرين وبدء التنفيذ في فبراير المقبل.

وأضاف بأنه في إطار التنسيق مع كافة الجهات فقد قامت وزارة النقل بتوفير أرض في الميناء وذلك حتى تستوعب الخزانات الجديدة .

وأوضح أن المحطة التى ستزود بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة ستتيح للشركات العاملة في القطاع الخاص امكانية الحصول على احتياجاتها من الزيت الخام.

وحول استراتيجية القابضة للصناعات الغذائية لتطوير الشركات التابعة ورفع كفاءتها أوضح حسانين أنه تم دمج الشركات التى تحقق خسائر في شركات اخرى لخلق كيانات جديدة كبيرة تساعد على تحقيق أرباح حيث تم دمج شركة “الأهرام للمجمعات” مع شركة “النيل للمجمعات”، كما تم دمج “الشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات” مع شركة “الاسكندرية للزيوت والصابون”، وشركة “المصرية للحوم الدواجن” مع شركة “المصرية لتسويق الأسماك”، لافتا إلى أن الكيانات الجديدة لن تقل نسبة التصدير فيها عن 30% من حجم الانتاج.

وفي نفس السياق أشار حسانين الى أنه تم الاستعانة بمكتب استشاري لدراسة تطوير شركة مخابز القاهرة الكبرى التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية مشيرا إلى أن الشركة لديها أصول كثيرة ومنشرة في كافة أنحاء مصر.

وفيما يتعلق بانشاء مجمع قها وادفينا الصناعي بمدينة السادات أوضح حسانين انه حجم تكلفة المشروع ستبلغ 9 مليارات جنيه وقد تم البدء في تنفيذ المراحل الانشائية ،وسيتم انشاء مصنع للزيوت في المنطقة الصناعية بمدينة السادات.

وحول استعدادت الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير الاحتياطي استراتيجي من السلع الأساسية مع قرب حلول شهر رمضان والذي تزداد فيه معدلات الاستهلاك في ظل تغير أسعار الصرف قال حسانين إن الشركة لديها استراتيجية منذ جائحة كورونا وحتى الآن تعتمد على تكوين احتياطي يتراوح من 4 إلى 6 اشهر الأمر الذي ساهم في توفير المعروض ولم يحدث أي نقص في السلع .