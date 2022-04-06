أكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائيه في بيان لها منذ قليل رداً على ما تداول على المواقع الإخبارية بشأن واقعة شركة مضارب دمياط وبلقاس أنها قيد التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه .

و وضحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه بعد البحث مع العضو المنتدب للشركة أن الواقعه تعود لثمانية أيام بعد أن قام بعض العاملين الغير مثبتين بشركة المضارب بحجز مجلس الإدارة ومنعهم من الخروج بعد اجتماع مجلس الإدارة الذي كان يناقش مطالبهم.

وفوجئ مجلس الإدارة بعد الانتهاء من المجلس بتجمعهم أمام غرفة الاجتماع ومنعهم أعضاء المجلس من الخروج بصورة غير لائقة .

و أشارت القابضة للصناعات الغذائية إلى أن العاملين الذين تجمعوا أمام غرفة اجتماع الإدارة معظمهم من غير المثبتين بالشركة وتصرف لهم الشركة مرتبات تتناسب مع أعمالهم .

وأهابت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالانتظار حتى نهاية التحقيقات مؤكدة أنها لن تتهاون فى الأمر ولن تتهاون أيضا مع كل من يتجاوز فى مهام وواجبات الوظيفة .

وأكدت أن المطالب ترفع بالطرق الرسمية وليست بالضغط على المسؤولين بالتجمع أمام المكاتب.