القابضة للصناعات الغذائية: نستهدف إنشاء شركة للزيوت بمشاركة القطاع الخاص

قال اللواء أحمد حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الشركة تعمل على توطين صناعة الزيوت وزيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الزيتية.

واكد حسانين خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تستهدف إنشاء شركة للزيوت باستثمارات مشتركة مع القطاع الخاص وأن تكون نسبة استثمارات الحكومة ما بين 25 إلى 30 %، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 70%

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واضاف حسانين خلال مؤتمر الاستثمار والترويح لصناعة الزيوت أن الهدف من هذه المشروعات تحقيق اكتفاء ذاتي من الزيوت بنسبة 50% خلال الفترة المقبلة، بهدف زيادة التنافسية وتحسين الأداء ورفع مستوى الجودة.