«القابضة للصناعات الغذائية» : مستهدف تحقيق إيرادات ‏‏21.46 مليار جنيه العام المالي الحالي

أكد اللواء أحمد حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 21.460 ‏مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي، مقابل 17.480 مليار جنيه عام 2020/ 2021، بنسبة ‏زيادة قدرها 123%.

وقال، في بيان، اليوم، إن صافي الربح المستهدف للعام الحالي 210 ملايين جنيه، موضحًا أن ‏مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات وحماية البيئة بلغت ‏الاستثمارات بها 453 مليون جنيه؛ منها 440 مليون جنيه “تمويل ‏ذاتي”، و13.5 مليون جنيه “قروض حسنة”.

من جهته أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏أن ميكنة الشركة للمجمعات التابعة لها ومخازنها أسهمت في معرفة ‏حركة تداول السلع ومعرفة الوارد والمنصرف منها.

وأشار، خلال ‏ترؤسه اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة الصناعات الغذائية، إلى أن ‏الوزارة تتبنى خططًا كبيرة لتطوير المصانع الخاصة بالشركة ‏باستثمارات كبيرة للوصول بها إلى المقاييس والمعايير العالمية، كما يحدث في شركة قها وإدفينا للصناعات المتطورة.