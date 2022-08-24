«القابضة للصناعات الغذائية» : مستهدف تحقيق إيرادات ‏‏21.46 مليار جنيه العام المالي الحالي

أكد اللواء أحمد حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 21.460 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي، مقابل 17.480 مليار جنيه عام 2020/ 2021، بنسبة زيادة قدرها 123%.
وقال، في بيان، اليوم، إن صافي الربح المستهدف للعام الحالي 210 ملايين جنيه، موضحًا أن مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات وحماية البيئة بلغت الاستثمارات بها 453 مليون جنيه؛ منها 440 مليون جنيه “تمويل ذاتي”، و13.5 مليون جنيه “قروض حسنة”.
من جهته أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ميكنة الشركة للمجمعات التابعة لها ومخازنها أسهمت في معرفة حركة تداول السلع ومعرفة الوارد والمنصرف منها.
وأشار، خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة الصناعات الغذائية، إلى أن الوزارة تتبنى خططًا كبيرة لتطوير المصانع الخاصة بالشركة باستثمارات كبيرة للوصول بها إلى المقاييس والمعايير العالمية، كما يحدث في شركة قها وإدفينا للصناعات المتطورة.