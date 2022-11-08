«القابضة للصناعات الغذائية» تفتح الباب أمام شركات الدواجن لإبرام تعاقدات جديدة

فتحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين الباب أمام شركات ومجازر الدواجن للحضور لمقر الشركة للتعاقد معها، بعد اعتراض عدد من الشركات المنتجة على عدم مشاركتها في التوريد لمنافذ الشركة القابضة.

وأكد تقرير صادر عن اتحاد منتجي الدواجن أنه على من يرغب من الشركات في إبرام التعاقد مع الشركة القابضة الحضور لمقر الشركة بالسواح وإحضار العينات لكتابة العقد .

كان الاتحاد قد أعلن أمس الاثنين أن شركات المجازر بالاتحاد العام تقوم حاليا بتوريد الدواجن للشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة التموين حيث يتم التوريد حتى الآن من شركات الرواد، والوطنية، والخواص ، ونسك، والأهرام ، والدقهلية، والشناوي ، وروستي، وجارٍ التوريد اليوم من الشركات التي تم التعاقد معها تطبيقا للتعاقدات الثنائية بين الجانبين الموقعة مؤخرا.

وتقدم اتحاد منتجي الدواجن 11 أكتوبر الماضي بـ4 مذكرات عاجلة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأيضا وزيري الزراعة والتموين ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، يعرب فيها عن تضرره من استيراد الدواجن مجزآت ودواجن من السوق الأمريكية، خاصة أنه لا يوجد عملة صعبة لاستيراد خامات الأعلاف .

وتضمنت فحوى المذكرات أنه سبق وأن تقدم الاتحاد إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتاريخ 17 -1-2022 وتاريخ 10-8-2022 بمقترح الاتحاد بأن تقوم شركات التحاد بإمداد جمعيات ومنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالدجاج المجمد إنتاج المزارع المصرية وبالأوزان التي يطلبونها وبأسعار جيدة، على أن يتغير السعر أسبوعيًا طبقا لسعر بيع الدواجن الحية.

وأضاف نص المذكرة أن شركات عديدة محلية قامت بتقديم عروض أسعار لكل من الدجاج المبرد والصدور والأوراك والفيلية للشركة القابضة مباشرة ولم يتم البت في أي من هذه العروض .