القابضة للصناعات الغذائية: تشكيل غرف عمليات مركزية لمتابعة ضخ السلع في المنافذ

تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقرير من اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية حول عدد من الإجراءات التى اتخذتها الشركة للحفاظ على توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية واستمرار ضخها يوميًا.

وجاء فى التقرير الوارد أن الشركة قد قامت بتشكيل غرفة عمليات مركزية للسلع برئاسة رئيس قطاعات الشركات وبعضوية الأعضاء المنتدبين ورؤساء القطاعات التجارية بشركات المجمعات الاستهلاكية النيل والإسكندرية وشركتى الجملة العامة والمصرية والشركة المصرية للحوم وشركات المضارب والمطاحن.

وشمل التقرير الوارد أن الغرفة المركزية سوف تختص بمتابعه الشركات والمطاحن والمضارب خلال الفترة الحالية من حيث فتح كافة الفروع والمطاحن والمضارب خلال أيام العطلات الخميس والجمعة والسبت من شهر أكتوبر، وكذلك تجهيز السيارات المتنقلة بكافة المواد الغذائية للتحرك إلى أى مكان يتطلب إمداده بالسلع الضرورية.

فضلاً عن التأكد من بيع السلع الغذائية بالأسعار المحددة دون أى زيادات والتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات الآمنة خاصة الأساسية منها، مع قيام الشركة القابضة بتشكيل مجموعات عمل للتفتيش والمرور على المنافذ التابعه للشركة خلال الفترة المذكورة للتأكد من تنفيذ اختصاصات غرفة العمليات.