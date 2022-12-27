«القابضة للصناعات الغذائية»: الانتهاء من دراسة تطوير شركة السكر الشهر الحالى

كشف اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، أنه سيتم الانتهاء من الدراسة النهائية لتطوير شركة السكر والصناعات التكاملية خلال شهر ديسمبر الحالى، وذلك لبدء تنفيذها فى عام 2023.

يشار إلى أن وزارة التموين -ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية- وقعت فى العام الماضى عقد تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية مع تحالف دولى بقيادة سيجمان، ويضم معها شركة بى إم إيه، وكيانات عالمية أخرى.

وبحسب تصريحات سابقة لـ«المال»، أدلى بها اللواء عصام الدين البديوى رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، فإن تكلفة تطوير الشركة تبلغ ما يقرب من 7.5 مليار جنيه.

حسنين لـ«المال»: دمج الكيانات الخاسرة فى أخرى ذات ربحية أكبر

وقال «حسنين»، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن «القابضة للصناعات الغذائية» لديها خطة أخرى فى تطوير الشركات التابعة لها من خلال دمج التى كانت تتكبد خسائر فى أخرى تحقق أرباح أكبر وأقوى.

وأضاف أن الهدف من هذه الخطة هو تعظيم أصول وموارد الشركات التابعة للقابضة، وفى نفس الوقت تحسين أحوال العاملين فيها، كما أن طبيعة عمل المصانع التابعة لتلك الشركات التى كانت تتكبد خسائر تحسنت هى أيضًا.

ولفت إلى أن شركة مصر إدفو للورق، بدأت العودة للعمل بقوة مرة أخرى فى السوقين المحلية والخارجية، موضحًا أن هناك طفرة حدثت من خلال إنتاج الفايبر بورد «نوع من أنواع الأخشاب».

وأوضح «حسنين»، أنه تم دمج شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية فى «النيل»، وشركة النشا والخميرة فى «الإسكندرية للزيوت»، و«المصرية للأسماك» فى شركة اللحوم والدواجن، وإنشاء مركز قها لتطوير وسلامة الغذاء.

وكان رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قال فى تصريحات سابقة على هامش معرض نبيو للذهب، إن الشركة تلقت 7 عروض من شركات محلية وأجنبية للحصول على شراكة فى 3 فرص استثمارية، والتى طرحتها الوزارة العام الحالى، لإنشاء مجمعات للزيوت فى كل من منطقة برج العرب على مساحة 137 ألف متر مربع.

وأضاف حسنين، أنه جارٍ دراسة تلك العروض المقدمة من قبل لجنة استشارية متخصصة، وسيتم عرضها على الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وسيتم إعلان نتيجة الترسية خلال شهر يناير 2023، لافتا إلى أن نسبة المشاركة مع القطاع الخاص ربما تصل إلى %76.

تجدر الإشارة إلى أن حجم استهلاك مصر من الزيوت يبلغ نحو 2.4 مليون طن سنويا، وتستورد مصر نحو %97 من احتياجاتها.

وأشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تستهدف أيضًا تطوير محطة زيت عملاقة فى ميناء الاسكندرية، لزيادة السعة التخزينية لها من 72 ألف طن إلى 250 ألفًا.