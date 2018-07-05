القابضة للصرف: أصدرنا شهادة أمان لكل العاملين

سمر السيدقال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركة وشركاتها التابعة بمختلف المحافظات بادرت بإصدار شهادات أمان لجميع العاملين بها لتوفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخلا ثابتا، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة العجز أو الوفاة.

سمر السيد

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركة وشركاتها التابعة بمختلف المحافظات بادرت بإصدار شهادات أمان لجميع العاملين بها لتوفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخلا ثابتا، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة العجز أو الوفاة.

وأكد في بيان صحفي على أهمية اصدار شهادات امان المصريين، وانها تعود بالنفع على أسر العاملين.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد إلى ضرورة شراء شهادات أمان للتأمين على الحياه لجميع العاملين بالشركة، وعلى مستوى جميع القطاعات التابعة لها، لما يعبر ذلك عن زيادة وعى العاملين التدريجى بالشهادة.