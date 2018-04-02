القابضة للشرب: جار تنفيذ محطات تحلية مياه بطاقة 604 آلاف متر مكعب

رسلان: نستهدف 2٫6 مليون م3/يوم فى 2037

تركيب 6 ملايين عداد وتمت الترسية لتوريد 1.4 مليون عداد وجار تركيب 245 ألف عداد مياه منزلية مسبقة الدفع

اتخاذ اللازم نحو تنفيذ تعليمات وزير الإسكان بتركيب العدادات مسبقة الدفع بالجهات الحكومية كأولوية فى هذا الشأن

3 ملايين عينة مياه هذا العام للتأكد من الجودة مقابل 2.5 مليون العام الماضى باستخدام أحدث الأجهزة فى إجراء التحاليل المعملية



بدور إبراهيم

​وافقت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فى اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة القابضة غير المجمعة، عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2017، واعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة القابضة، وشركاتها التابعة، عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2017، كما تم خلال الاجتماع التصديق على تقرير مجلس الإدارة للعام المالى المنتهى فى 30/6/2017.



وخلال الاجتماع استعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة، طاقات محطات التحلية الحالية والمخطط تنفيذها، حيث تبلغ طاقة المحطات الحالية 255 ألف م3/ي، وطاقة الجارى تنفيذها 604 آلاف م3/ي، وطاقة المحطات ضمن الخطة العاجلة 2020/2017، 641 ألف م3/ي، والتى تنفذ فى الفترة من 2022/2027، 540 ألف م3/ي، وطاقة المحطات المخطط تنفيذها فى الفترة من 2027/2037، 564 ألف م3/ي، مؤكداً أنه فى حال تنفيذ الخطة دون معوقات ستصل طاقة التحلية بحلول عام 2037 إلى 2.6 مليون م3/ي.



وأوضح المهندس ممدوح رسلان أن القابضة وشركاتها التابعة حصلت على 27 TSM (شهادة الإدارة الفنية المستدامة) حتى العام المالى 2014/2013، و139 شهادة TSM حتى العام المالى 2017/2016 (77 محطة مياه (7 ملايين م3/ي) – 54 محطة معالجة صرف صحى (2.4 مليون م 3 /يوم) – 2 رافع صرف صحى – 3 شبكات مياه – 3 شبكات صرف صحى)، مشيراً إلى أن الشركة تبذل جهوداً كبيرة فى مجال الكشف عن التسرب، وعزل مناطق لدراستها (DMA)، واكتشاف الوصلات الخلسة لخفض نسبة الفاقد، وتم إعداد استراتيجية لتقليل الفاقد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، بحيث تقسم شبكات الجمهورية إلى حوالى 10 آلاف منطقة معزولة (DMA)، ويتم العمل بمجهودات الشركات التابعة الذاتية على تنفيذ العديد من المناطق المعزولة (DMA)، وتتنافس الشركات فى ذلك بدعم وتوجيه من الشركة القابضة.



وأشار رئيس الشركة القابضة، إلى أنه تم توريد وتركيب 6 ملايين عداد، وتمت الترسية لتوريد 1.4 مليون عداد لسد احتياجات الشركات التابعة للعام المقبل، وتم توريد ويجرى التركيب لـ245 ألف عداد مياه منزلية مسبقة الدفع للشركات التابعة، كما تم توريد جميع مشتملات المنظومة من أجهزة كمبيوتر وسيرفر وطابعات وكروت الشحن، ويتم اتخاذ اللازم نحو تنفيذ تعليمات وزير الإسكان بتركيب العدادات مسبقة الدفع بالجهات الحكومية كأولوية فى هذا الشأن، وتم تطبيق منظومة إدارة القراءات والتحصيل باستخدام الوحدات المحمولة “Hand held” بشركات (الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط)، ويتم توريد الأجهزة وتدريب العاملين بشركتى (الدقهلية ، سوهاج)، ويجرى التعميم بباقى الشركات.



وحول منظومة مراقبة الجودة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، أشار المهندس ممدوح رسلان إلى أن عدد العاملين بالجودة على مستوى الشركات التابعة 3620 ما بين كيميائى، وفنى، وعامل، وتتنوع المعامل التابعة كالتالى: المعمل المرجعي بالقابضة (معمل لمياه الشرب + معمل للصرف الصحى)، والمعامل المركزية بالشركات التابعة (14 معملاً لمياه الشرب + 13 معملا للصرف الصحى) وفى الشركات التى لا يوجد بها معمل مركزى يقوم بدوره أحد معامل المحطات المجهزة، بجانب 323 معملاً بمحطات المياه، و242 معملاً بمحطات الصرف الصحى، و121 معملاً فرعياً تقوم بمراقبة جودة مياه الشرب بأكثر من عملية مياه، بالإضافة إلى 260 معملاً متنقلاً وسيارة لجمع العينات، وبلغ إجمالى عدد عينات مياه الشرب 3 ملايين عينة مياه هذا العام مقابل 2.5 مليون بالعام الماضى، باستخدام أحدث الأجهزة في إجراء التحاليل المعملية، موضحاً أن منظومة الجودة حاصلة على شهادتى (ISO 17025 – ISO 9001).



وأضاف: فيما يتعلق باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS””، تم الانتهاء من تحديث خرائط الأساس بنسبة 94 %، وخرائط شبكات المياه بنسبة 92 %، وتم الانتهاء من خرائط شبكات الصرف الصحى بنسبة 65 %، ويجرى العمل بصورة دورية فى أطلس المناطق الساخنة، وأطلس الإحلال والتجديد، وأطلس الخطة الاستثمارية (2017/2018)، ويجرى العمل فى أطلس وحدات الترشيح الطبيعى، وتم الانتهاء من أطلس المحطات والروافع، وأطلس المعدات والمولدات، بنسبة 100 %، ويجرى التحديث بصورة دورية، وتم الربط مع الخط الساخن 125 ببرنامج (CMS)، وتوقيع الشكاوى لتحديد المناطق الساخنة، وعمل تصنيف لأنواع المشاكل ومدى تكرارها.



وأشار المهندس ممدوح رسلان، إلى أن قطاع البحوث والتطوير بالشركة القابضة يقوم بالتواصل مع الجامعات ومراكز البحوث المصرية لدعم البحوث التطبيقية فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى، وأيضا يتم التواصل مع الجامعات والجهات البحثية الدولية للإطلاع على كل ما هو جديد من تكنولوجيات مبتكره وانتقاء ما يناسبنا منها لمواجهة تحديات القطاع بمصر.



وأضاف رسلان: بالنسبة لخدمة عملاء الشركة ومتابعة الشكاوى، وصل عدد مراكز خدمة العملاء لـ142 مركزاً حتى العام 2017، وتم تطوير منظومة خدمة العملاء، من خلال (ميكنة الإجراءات والدورة المستندية لسرعة الانتهاء من تقديم الخدمة، وتجميع كل الخدمات فى مكان واحد وعدم تنقل العميل بين الأقسام)، وتم توفير سيارات خدمة عملاء متنقلة لخدمة العملاء بالمناطق النائية والقرى، ويجرى زيادتها لتصبح 19 سيارة خلال 2018، كما يتم توفير بدائل لإنشاء مراكز خدمة العملاء، بتفعيل نظام السداد الالكترونى للعملاء، حيث تم تفعيله فى 11 شركة، ويجرى استكمال باقى الشركات خلال 2018، ويتم التواصل الفورى مع المواقع الالكترونية الاخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى، وبلغ إجمالى الشكاوى الواردة للعلاقات العامة والإعلام 11389 شكوى وبلغت نسبة الاستجابة لها 100 %.



وحول الموقف العام لخدمة مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، قال رسلان: تبلغ نسبة تغطية مياه الشرب حوالى 96%، ويبلغ عدد المشتركين 15.1 مليون اشتراك، وتبلغ كمية المياه المنتجة 25.5 مليون م3/يوم، ويصل نصيب الفرد من المياه المنتجة إلى 280 لترا / يوم، ويتم إنتاجها من خلال 2711 محطة، بجانب 582 رافعاً، ويصل طول شبكات المياه إلى 165 ألف كم، وتتنوع مصادر المياه (89 % سطحية – 10.74 % ارتوازى – 0.26 % تحلية)، وتصل نسبة تغطية الصرف الصحي بالجمهورية لحوالي 56.4% من عدد السكان، بعدد اشتراكات 7.64 مليون اشتراك، وتتم معالجة الصرف الصحى من خلال 405 محطات، بجانب 2510 روافع، ويصل طول شبكات الصرف إلى 47.7 ألف كم، وتختلف أنواع معالجة مياه الصرف الصحى (85.3 % ثنائية – 12.7 % ابتدائية – 2 % ثلاثية).