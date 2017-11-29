القابضة للشرب تواصل الاستعدادات لفصل الشتاء

سمر السيدقال بيان صحفى صادر عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى إن اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب و الصرف الصحي ناقشت اليوم استعدادات الشركات لموسم سقوط الأمطار فى فصل الشتاء ، ومشروعات صرف صحي القرى، واحتياجات الشركات من العدادات، وخطط الإحلال والتجديد، وخطط الصيانة، والاه

سمر السيد

قال بيان صحفى صادر عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى إن اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب و الصرف الصحي ناقشت اليوم استعدادات الشركات لموسم سقوط الأمطار فى فصل الشتاء ، ومشروعات صرف صحي القرى، واحتياجات الشركات من العدادات، وخطط الإحلال والتجديد، وخطط الصيانة، والاهتمام بالالتزام بمعايير التشغيل القياسية للمحطات.

وأكد ممدوح رسلان ، رئيس الشركة فى البيان ، على الاهتمام بجودة مياه الشرب المنتجة من المحطات والالتزام بالخطة الدورية لرفع العينات للاطمئنان على سلامة ومأمونية المياه بجانب تشكيل لجان فنية لمراجعة المشروعات والمرور على المحطات والاهتمام بمعايير التشغيل القياسية لها .

و شدد على ضرورة مراجعة كافة فواتير الاستهلاك قبل إصدارها وحل اى شكاوى ترد من المواطنين خلال 48 ساعة على أكثر تقدير والتأكيد على قارئ العدادات بالانتظام فى تسجيل القراءات لما فيه صالح المواطن وصالح الشركة ومعاقبة المقصرين والتيسير على المواطنين فى تقسيط المديونيات المستحقة للشركة .

وأشار إلى أن عمليات الإحلال والتجديد وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ورفع كفاءتها تعد ركيزة أساسية للنهوض بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والحفاظ على الأصول