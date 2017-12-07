القابضة للشرب تستهدف تركيب 3 آلاف عداد ذكى

سمر السيد تخطط الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتركيب 3 آلاف عداد مياه مسبق الدفع ضمن 245 ألف تم التعاقد عليهم خلال الفترة الماضية كمرحلة أولى تجريبية «pilot» بمحافظة الإسكندرية، ويشمل التطبيق كبار العملاء والفنادق والقرى السياحية. قال المهندس…

سمر السيد

تخطط الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتركيب 3 آلاف عداد مياه مسبق الدفع ضمن 245 ألف تم التعاقد عليهم خلال الفترة الماضية كمرحلة أولى تجريبية «pilot» بمحافظة الإسكندرية، ويشمل التطبيق كبار العملاء والفنادق والقرى السياحية.

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة لـ«المال»، إن التجربة تستهدف تقييم وتحديد المشاكل والعيوب الفنية، العدادات، لافتاً إلى أن التركيب ضمن خطة لإحكام عملية التحصيل فى ظل تهرب الكثير من العملاء عن الدفع.

وتطبيق التجربة يتمثل فى شحن كارت بقيمة مالية معينة، على غرار خاصية شحن الهاتف المحمول، أو من خلال شراء نقاط من خدمة عملاء الشركة، أو من موظف التحصيل المعتمد أو خلال كارت يباع بالمجمعات الاستهلاكية.

وأضاف رسلان أنه بتلك التجربة سيصبح بإمكان المواطنين شحن كميات المياه بمبالغ مالية تدفع مسبقاً، ولن تختلف المحاسبة عن الأنظمة المتبعة حالياً طالما لم ظل استهلاك المواطن كما هو.

يشار إلى أن الشركة كانت قد طرحت أول مناقصة للتعاقد على 245 ألف عداد مسبق الدفع فى العام الماضى 2016.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن، فى بيان نشرته الجريدة الرسمية فى أغسطس الماضى، أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحى، وشمل رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلى إلى 45 قرشًا للمتر المكعب من 30 قرشًا فى شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر و10 أمتار مكعبة، وإلى 120 قرشًا من 70 قرشًا للمتر المكعب فى الشريحة الثانية من 10 إلى 20 مترًا مكعبًا، ومحاسبة الشريحة الثالثة “21 إلى 30 مترًا” بنحو 165 قرشًا بدلًا من 155 قرشًا.

ومن المقرر محاسبة الشريحة الاستهلاكية التى تصل لـ40 مترًا مكعبًا إلى 200 قرش للمتر المكعب، و215 قرشًا للشريحة التى يزيد استهلاكها على 40 مترًا، ومن المقرر رفع تكلفة الصرف الصحى لتصبح %63 بدلًا من %57.

وأوضح رسلان، أن العداد مسبق الدفع سيصدر إنذار 3 مرات للمواطنين قبل انتهاء آخر 4 متر مكعب من كميات المياه التى تم شحنها عبر غلق محبس المياه تلقائيا، مؤكداً أن الشركة لن تلجأ لقطع الخدمة عن المستهلكين فى فترات الإجازات أو العطلات أو الفترات اللليلية حتى يتم الشحن بعد ذلك فى أقرب فرصة.

وقال إن القابضة لمياه الشرب طرحت مناقصة أوائل العام المالى الجارى 2017/2018 للتعاقد على مليون عداد ذكى لسد احتياجات الشركات التابعة لها، وجار البدء فى تطبيقها بمحافظتى الإسكندرية والدقهلية ضمن خطة للتركيب فى 10 محافظات مختلفة، مشيرا إلى أن إجمالى العدادات المركبة حالياً يبلغ 5 ملايين فى جميع أنحاء الجمهورية، كما يصل عدد المشتركين إلى 14 مليونا.

وأضاف أن العدادات الذكية تسمح بوجود تطبيقات كالهواتف الذكية والتى تسمح بقرءة عدادات الوحدات عن بعد دون الحاجة لقارئ من الشركة، ما يعتبر خطوة لمنع أى خطأ فى القراءة الناتجة التدخل البشري.