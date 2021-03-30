«القابضة للسياحة» و«مصر للاستثمار العقارى» تطرحان فندق «سفنكس» للشراكة

تستعد شركتا القابضة للسياحة والفنادق ومصر للاستثمار العقارى لطرح مزايدة على المستثمرين للشراكة فى تطوير «عمارة سفنكس» المطلة على مجلس النواب وتحويلها إلى فندق 3 نجوم.

وقالت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة القابضة للسياحة – فى تصريحات لـ«المال» -إن العمارة مملوكة مناصفة مع «مصر للاستثمار العقارى» وتم الحصول على حكم بفسخ التعاقد مع المستأجر وجار إعداد كراسة الشروط لتحويلها إلى فندق 3 نجوم بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضحت أن شركتها تسعى إلى استغلال كافة أصولها بما يحقق أكبر عائد ممكن، وتخطط لإنشاء فندقين 3 نجوم أيضا فى كل من الإسكندرية وبورسعيد على أراض مملوكة لشركات التجارة الداخلية التابعة لها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكدت «حطبة» أن شركتها ستطرح على القطاع الخاص استغلال الوحدات التجارية المتاحة فى مول فندق لسان البر التابع لها فى محافظة دمياط.

فى السياق نفسه، أشارت إلى قرب التوقيع على قرض بقيمة 134 مليون جنيه مع البنك الأهلى المصرى لتوفير مرتبات للعاملين بالشركات التابعة التى تضررت مع توقف النشاط نتيجة جائحة كورونا (كوفيد- 19).

وأنهت الشركات التابعة لـ«القابضة للسياحة» 2019/ 2020 دون خسائر، بفضل حالة الرواج التى حققتها خلال الأشهر الثمانية الأولى التى سبقت جائحة كورونا، مما أدى إلى تحسين النتائج.

وبلغ إجمالى الإيرادات المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة 2.8 مليار جنيه، بمعدل انخفاض %28، وبلغ صافى الربح 501 مليون جنيه، متراجعا 49 مليونا عن العام المالى 2018 / 2019.

وبلغت قيمة الاستثمارات المُنفذة للشركات التابعة نحو 363 مليون جنيه العام المالى الماضى لاستكمال مشروعات تطوير عدد من الفنادق التاريخية والمعاصرة مثل «ماريوت» القاهرة و«سيسل» بالإسكندرية و«سويس إن» العريش، و«كونتيننتال» و«سفير دهب» و«رومانس» و«بورسعيد» وتطوير منطقة المعمورة الشاطئ، ومشروع التحول الرقمى «ERP».