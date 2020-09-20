استثمار

«القابضة للسياحة»: ضخ 400 مليون جنيه لتطوير المرحلة الأولى من منتجع مرسى علم

المرحلتن الثانية والثالثة تشملان استغلال الأراضى الفضاء فى المنتجع
أحمد عاشور 9:23 ص, الأحد, 20 سبتمبر 20 9:23 ص, الأحد, 20 سبتمبر 20

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كشفت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة القابضة للسياحة والفنادق، عن ضخ 400 مليون جنيه لتطوير منتجع فى مرسى علم، اشترته القابضة بالتعاون مع شركات تابعة لها.

وأضافت ميرفت حطبة فى تصريحات لـ«المال» أن تلك الاستثمارات تُمثل المرحلة الأولى من بين ثلاث مراحل من تطوير المنتجع، سيتم تنفيذها خلال العام المالى الحالى 2020/ 2021.

وأوضحت أن المرحلتين الثانية والثالثة تشملان استغلال الأراضى الفضاء فى المنتجع لإقامة منشآت سياحية.

وأسست القابضة شركة «هوتاك» للتنمية السياحية والعقارية لإدارة وامتلاك منتجع سياحى مرسى علم، بمشاركة «مصر للسياحة» و«المصرية العامة للسياحة والفنادق» (إيجوث)، برأس مال مبدئى 100 مليون جنيه.

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وقالت ميرفت حطبة إن شركتها تعمل على الانتهاء من عده مشروعات أخرى خلال الفترة المقبلة، من بينها قصر مينا هاوس فى منطقة أهرامات الجيزة، الذى سيتم افتتاحه بالتزامن مع المتحف المصرى الكبير، إلى جانب تطوير فندق ونتر بالاس بالأقصر.

وطلبت «القابضة للسياحة» قرضًا قيمته 1.2 مليار جنيه من البنك الأهلى المصرى لتمويل خطتها الاستثمارية، ضمن مبادرة دعم القطاع السياحى التى أطلقها البنك المركزى المصرى.

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وذكرت ميرفت حطبة أن «القابضة للسياحة» انتهت أيضًا من تطوير المنطقة الشاطئية لفندق شتايجنبرجر اللسان بمدينة رأس البر، بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد افتتح الفندق ضمن عدد من المشروعات فى محافظة دمياط فى ديسمبر 2019 بعد تطويره بتكلفة 350 مليون جنيه.

وشمل تطوير المنطقة الشاطئية، المطعم المطل على البحر، وكل أعمال البنية التحتية من شبكات الصرف والتغذية وخزانات المياه، وكذلك الشبكات الداخلية بالكامل من تكييفات وأعمال الإلكتروميكانيك وكاميرات المراقبة وشبكات التلفزيون.

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وتخدم المنطقة الشاطئية نزلاء الفندق كشاطئ خاص فضلًا عن استقبال الزائرين من خارج الفندق.

وتدخل المنطقة ضمن العقد المبرم بين محافظة دمياط والشركة القابضة للسياحة والفنادق، والذى منح الشركة تطوير وإدارة الفندق لمدة 49 عامًا بنظام حق الانتقاع وتحصل المحافظة على نسبة من أرباح المنطقة الشاطئية %50 وبحد أدنى 150 ألف جنيه سنويًا.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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