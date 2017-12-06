القابضة للسياحة تقفز بأرباحها إلى 163 مليون جنيه

المال ـ خاصاعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، موازنة العام المالي للشركة المنتهي فى يونيو الماضيوقالت "القابضة"، فى بيان لها اليوم حصلت "المال"، على نسخة منه، إن إجمالي ايرادات السنة المالية بلغت 242.3 مليون جنيه، منهم ايرادات ا

المال ـ خاص

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، موازنة العام المالي للشركة المنتهي فى يونيو الماضي

وقالت “القابضة”، فى بيان لها اليوم حصلت “المال”، على نسخة منه، إن إجمالي ايرادات السنة المالية بلغت 242.3 مليون جنيه، منهم ايرادات النشاط الجاري بمبلغ 220.2 مليوناً.

كما حققت الشركة صافي ربح بقيمة 163 مليوناً، مقابل 84.3 مليون العام الأسبق بزيادة تصل 78.7 مليون جنيه ، وبنسبة ارتفاع 93%.

فيما حققت الشركات التابعة للقابضة ـ إجمالي إيرادات بلغت 2.539 مليار جنيه، مقابل 1.822 ملياراً، خلال العام الأسبق، بزيادة تصل لـ717مليوناً، وبنسب ارتفاع 39%.

وأشارت “القابضة”، إلى إيرادات النشاط الجاري للشركات التابعة بلعت 2.019 مليار جنيه مقابل 1.360 ملياراً، بزيادة 659 مليون جنيه، بنسبة 48%، فيما حقق صافي ربح بعد الضرائب 530.2 مليون جنيه مقابل 278 مليوناً خلال العام المالي 2015ـ2016.

