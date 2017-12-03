القابضة للسياحة تعتزم افتتاح فندقى اللسان وشهرزاد منتصف 2018

دعاء محمود:كشفت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، عن خطة الشركة لتحديث وتطوير الفنادق التابعة لها خلال الفترة المقبلة، والتى تتضمن افتتاح فندقى شهرزاد واللسان منتصف 2018 وذلك بعد تطويرهما.قالت حطبة لـ«المال»، إنه من المقرر افتتاح فندق كليوباترا أواخر العام

دعاء محمود:

كشفت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، عن خطة الشركة لتحديث وتطوير الفنادق التابعة لها خلال الفترة المقبلة، والتى تتضمن افتتاح فندقى شهرزاد واللسان منتصف 2018 وذلك بعد تطويرهما.

قالت حطبة لـ«المال»، إنه من المقرر افتتاح فندق كليوباترا أواخر العام الجارى، موضحة أن تكلفة فندق اللسان برأس البر تصل إلى 230 مليون جنيه بحق انتفاع مع مدينة دمياط، كما تم عمل تطوير جزئى لفندق كليوباترا بحوالى 35 مليون جنيه.

وأضافت أن شركة إيجوث التابعة لها تخطط لتطوير فندق كونتيننتال بميدان الأوبرا بتكلفة 1.5 مليار جنيه، موضحة أنه صدر قرار من قبل رئاسة مجلس الوزراء بهدم الفندق، ما عدا الواجهة الرئيسية للحفاظ على التراث المعمارى له، مؤكدة أن الفندق سيحصل على نفس ارتفاعاته.

وأشارت إلى أن المدة الزمنية للمشروع سيتم تحديدها بعد عملية الهدم، متابعة أنه جار التفاوض مع مستأجرى المحال التجارية هناك، والذى يصل عددها إلى 144 محلا، لتعويضهم عن الفترة التى سيتم فيها التطوير.

وأكدت حطبة أن التعويض سيوازى 10 أضعاف القيمة الإيجارية لكل محل، إضافة إلى أن الصرف سيتم وفقاً للوضع القانونى والمساحة المستأجرة.

ولفتت إلى أن القابضة والشركات التابعة لها حققت 140 مليون جنيه صافى ربح خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، وبزيادة %90 عن نفس الفترة من العام الماضى، كما تستهدف تحقيق صافى ربح 700 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2017/ 2018.

وتوقعت أن ترتفع إشغالات الفنادق التابعة لها بنسبة %90 خلال فترة أعياد الميلاد، موضحة أن الألمان والإنجليز والعرب أبرز الجنسيات المقبلة على الإقامة بالفنادق التابعة للشركة خلال هذه الفترة، ويذكر أن الشركة تدير نحو 24 فندقاً فى مصر بينها 5 فنادق تاريخية، و3 قرى سياحية ومطاعم عائمة.

وأشارت إلى أن الشركة مازالت فى انتظار الحصول على الموافقات اللازمة بعد تقدمها بطلب رسمى لمجلس الوزراء، لإقامة فندق فى العاصمة الإدارية الجديدة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الاقتصادى مارس 2015، وكانت الشركة قد طلبت 10 آلاف متر مربع بها لإقامة الفندق.

وتأسست الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بقانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لعام 1991 كشركة قابضة مساهمة مصرية تضم خمس شركات تابعة، انضمت إليها فيما بعد أربع شركات تجارة بعد حل شركة التجارة القابضة وهى بيع المصنوعات المصرية، وصيدناوى وبيوت الأزياء الراقية، والأزياء الحديثة، ولدى القابضة للسياحة مساهمات مباشرة فى 4 شركات وغير مباشرة من خلال الشركات التابعة فى 20 شركة.