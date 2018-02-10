القابضة للسياحة تؤيد هدم فندق كونتيننتال التاريخي

حطبة: نسعى لحماية أرواح المواطنين والحفاظ على واجهة المبنى أحمد عاشورقالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال، إن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء نهاية ديسمبر 2016 بشأن هدم فندق الكونتيننتال بميدان الأوبرا قرارًا صائبًا باعتباره آيلًا للسقوط، وحرصًا

حطبة: نسعى لحماية أرواح المواطنين والحفاظ على واجهة المبنى



أحمد عاشور



قالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال، إن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء نهاية ديسمبر 2016 بشأن هدم فندق الكونتيننتال بميدان الأوبرا قرارًا صائبًا باعتباره آيلًا للسقوط، وحرصًا من الدولة وأجهزتها على حماية أرواح المواطنين، خاصة مستأجرى المحلات وممتلكاتهم نتيجة الخطر الداهم علي حياتهم وحياة المارة.

وأضاف حطبة في مذكرة أرسلت لـ”المال” أن المنطقة المحيطة بالفندق شهدت وفاة أحد المواطنين وإصابة عدد آخر نتيجة سقوط أجزاء من المبنى.

ونقلت القابضة للسياحة عن الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة الأسبق وأستاذ المنشآت الخرسانية بجامعة القاهرة واستشاري أعمال الهدم أنه تم فحص جميع العناصر والأساسات والحوائط الحاملة والأسقف علي أيدي استشاريين متخصصين بالاستعانة بمعامل كلية الهندسة لتقييم مواد البناء وحالتها والتي انتهت الدراسة إلى عدم وجود جدوى الترميم وأنه غير آمن إنشائيا.

وذكرت مذكرة الشركة القابضة للسياحة أن محكمة استئناف القاهرة في 2002 قد انتدبت لجنة ثلاثية من كليات الهندسة من جامعات القاهرة وعين وحلوان لبيان حالة المبني وانتهت الى تقرير بضرورة الهدم وإزالة جميع اجزاء المبنى الاربعة بكامل مشتملاتها.