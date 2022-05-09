«القابضة للري» تنفذ حزمة من مشروعات تطوير البحيرات

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع المهندس محمد سلام رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للري والصرف، ورؤساء مجالس الإدارات و الأعضاء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة.

واستعرض الوزير الأعمال والمشروعات المنفذة من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف في مجالات متنوعة أبرزها (أعمال تأهيل الترع – أعمال البحيرات بمدينة العلمين الجديدة – عملية تطوير بحيرة المنزلة – أعمال حماية الشواطئ – أعمال الصرف المغطى – أعمال النقل النهري) ، والتي تعد من المشروعات التي تخدم منظومة الري على مستوى الجمهورية.

وصرح الدكتور عبد العاطي أن الفترة الماضية شهدت عملية إعادة هيكلة للشركة القابضة والشركات التابعة لها، ورفع كفاءة الشركات التابعة إدارياً للإرتقاء بعناصر التشغيل وتحسين الربحية وجذب الاستثمارات للشركة ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي.

كما تم أيضا بذل مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة المعدات التابعة للشركة وصيانتها ، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركات التابعة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات ، الأمر الذي مكن الشركة من التقدم للعديد من المناقصات ، والقدرة على المشاركة فى العديد من المشروعات.

واستعرض الدكتور عبد العاطي أثناء الاجتماع الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي بالشركة القابضة للري والصرف من خلال استخدام التطبيقات التي تم إنشاؤها بمعرفة مهندسي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط بالوزارة ، والتي تُمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت.

وتم إعداد تطبيق لحصر الأصناف الموجودة بالمخازن التابعة للشركة لتحقيق التكامل بين المخازن المختلفة وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها ، بالإضافة لمنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات والمعدات البرية والنهرية وقطع الغيار اللازمة لها ، و وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة إستمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.