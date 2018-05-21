القابضة للتـأمين توافق على طرح شركتين تابعتين بالبورصة



2.7 مليار جنيه صافى الربح المستهدف للشركات التابعة.. والإيرادات المقدرة 16.3 مليار جنيه

الموافقة على طرح نسبة من أسهم شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة بالبورصة المصرية



المال-خاص

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر القابضة للتأمين ـ إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ـ وذلك لاعتماد الموازنة التقديرية عن العام المالى 2018/2019، برئاسة خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، وبحضور أعضاء الجمعية العامة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ومندوب وزارة المالية، وافقت على طرح نسبة من أسهم شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة التابعتين للشركة القابضة للتأمين، في إطار برنامج الحكومة لطرح أسهم بعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية.

واستعرض الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية للعام المالى 2018/2019، حيث تبلغ قيمة الإيرادات المستهدفة للشركة القابضة – بصورة مستقلة –1.550 مليار جنيه بنسبة نمو 36% عن المحقق في العام المالى 2016/2017، فيما تستهدف صافى ربح 1.195 مليار جنيه بزيادة 29% عن المحقق عام 2016/2017.



أما الشركات التابعة للقابضة – وعددها 3 شركات – فتستهدف إيرادات بقيمة 16.3 مليار جنيه بمعدل نمو 17.6% عن المحقق في عام 2016/2017، ويبلغ صافى الربح المستهدف نحو 2.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 2.3% عن عام 2016/2017.



وتقدم الوزير بالشكر لمجلس إدارة الشركة القابضة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، مطالبا بضرورة العمل على تعظيم العوائد على محفظة استثمارات مجموعة مصر القابضة للتأمين والاستعانة بخبرات البنوك الاستثمارية والشركات المتخصصة في إدارة المحافظ المالية.



وقد وافقت الجمعية العامة العادية على استمرار مجلس الإدارة الحالى فى عمله لحين صدور قرار الوزير رئيس الجمعية بشأن تشكيل المجلس.



وفى هذا الإطار، أكد بدوى أن برنامج الطروحات الحكومية يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية في هذه الشركات وتنشيط البورصة المصرية، فضلا عن تعزيز الشفافية والحوكمة وجذب الاستثمار الخارجى.