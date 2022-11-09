«القابضة للتشييد والتعمير» تحصل على تسهيلات ائتمانية بقيمة مليار جنيه من بنك «قناة السويس»

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير حصلت على تسهيلات ائتمانية بقيمة مليار جنيه من بنك قناة السويس فى صورة قرض متوسط الأجل.

وقالت المصادر إن الهدف من القرض هو تمويل مشروعات الشركة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتنفيذ أعمال التنمية المستدامة.

يذكر أن «القابضة للتشييد والتعمير» تنفذ مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بنحو 20 مليار جنيه، وفقاً لبيانات سابقة.

وتنفذ شركة «العبد» للمقاولات، التابعة لـ«القابضة للتشييد والتعمير»، مشروعات فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقيمة 4.438 مليار جنيه، فى 41 قرية أغلبها فى محافظات الصعيد، بجانب أعمال خاصة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقيمة 2.384 مليار جنيه.

ويتجاوز الإجمالى العام المخطط لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تريليون جنيه، لخدمة نحو 60 مليون مواطن فى ربوع مصر.

وتتبع الشركة القابضة للتشييد والتعمير وزارة قطاع الأعمال العام وتعمل فى مجال التشييد وقد أنشئت فى عام 1960.