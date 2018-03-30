القابضة للتشييد: ريل مارك نجحت فى بيع مخزون وحدات بقيمة 1.5 مليار جنيه

المال - خاصقال المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير, إن ريل مارك للتسويق العقارى تعد نموذجا لاستراتيجية الشركة القابضة التى انتهجتها منذ 4 سنوات لتعظيم أصول الشركات التابعة وتأسيس شركات بأفكار ورؤى جديدة تتلاءم مع متغيرات السوق وتحقق أهداف القابضة فى تحقيق أع



المال – خاص

قال المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير, إن ريل مارك للتسويق العقارى تعد نموذجا لاستراتيجية الشركة القابضة التى انتهجتها منذ 4 سنوات لتعظيم أصول الشركات التابعة وتأسيس شركات بأفكار ورؤى جديدة تتلاءم مع متغيرات السوق وتحقق أهداف القابضة فى تحقيق أعلى معدلات ربحية للشركات التابعة واضافة خبرات ومنتجات جديدة الى السوق المصرية.

واشار حجازى فى تصريحات صحفية بمعرض سيتى سكيب مصر 2018 والذى تشارك به شركة ريل مارك للتسويق العقارى للعام الثانى على التوالى , ان ريل مارك منذ اطلاقها فى السوق المصرى منذ عامين استطاعت تحقيق طفرة فى حجم مبيعات الشركات التابعة للقابضة والتى تتولى الترويج لمشروعاتها حيث كانت تلك الشركات لديها قبل تأسيس ريل مارك مخزوناً من الوحدات السكنية يقدر بحوالى مليار ونصف مليار جنيه وفور تأسيس الشركة وتوليها مسئولية الترويج باتباع أحدث الآليات التسويقية ووضع التسهيلات التى تتناسب مع احتياجات العملاء تم الانتهاء من بيع كامل المخزون للشركات وطرح مشروعات ومراحل جديدة يتم بيعها وتسويقها فورياً فى ايام من طرحها.

واوضح ان شركة ريل مارك أسست بغرض دعم شركات قطاع الاعمال العام والخاص ولاتقتصر مهمة الشركة على الترويج للمشروعات بالشكل التقليدى بل تبدأ مهمتها من وضع الدراسات الاستشارية الاولية للمشروعات لاختيار افضل الية لتنمية وتطوير الاراضى ومراجعة التصميمات لتنفيذ وحدات تتلاءم مع احتياجات العملاء فى تلك المنطقة ثم مهمة التسويق وكذلك لديها دوراً هاماً فى تلبية احتياجات العملاء عقب بيع الوحدات.

واضاف ان ريل مارك استطاعت تحديد الاستغلال الامثل لبعض الاراضى المملوكة للشركات التابعة بوضع دراسات للمشروعات التى تحقق اعلى استفادة لتلك الشركات وتتناسب مع احتياجات العملاء بتلك المناطق لافتا الى امتلاك ريل مارك فريقاً على اعلى مستوى من الاستشارين والمسوقين والقانونين ايضا.

ولفت الى ان الاونة الاخيرة شهدت طفرة فى شكل المشروعات المقدمة من الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتى اتسمت بالتميز ومواكبة التغيرات السوقية من حيث المساحات والمواصفات الانشائية والتصميمات وكذلك اساليب السداد.

وشدد على ان ريل مارك لديها عروضاً من شركات قطاع خاص كبرى للترويج لمشروعاتها وتركز الشركة على دراسة تلك العروض للتأكد من جدية الشركات وسلامة موقفها القانونى ترسيخا لمصداقية ريل مارك والحفاظ على مصالح المواطنين.

واشار الى ان ريل مارك وضعت باقة من التيسيرات والتسهيلات المدروسة لمشروعات الشركات التابعة للشركة القابضة والتى تتولى الترويج لها خلال معرض سيتى سكيب مصر.

واوضح ان اقبال العملاء على المشروعات وجناح ريل مارك بالمعرض يعكس نجاح الفكر الجديد للشركة القابضة والشركات التابعة لافتا الى ان نقل مكان المعرض الى مركز مصر للمؤتمرات بالتجمع الخامس لم يؤثر على معدلات اقبال العملاء.

من جانبها، أكدت نجلاء السعيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ريل مارك للتسويق العقاري على ان الشركة تدرس دائما احتياجات القطاع العقاري والعملاء ومطالب الشرائح المختلفة للخروج بمزيج من التسهيلات واليات السداد المبتكرة بالمشروعات بما يسهم فى دفع معدلات التسويق.

وأضافت ان الشركة حرصت منذ تأسيسها على الاستعانة بالخبرات الادارية والتسويقية والقانونية حيث ركزت ان تصبح ريل مارك شبيهة لشركات القطاع الخاص الكبرى وتم تعيين كفاءات من الشباب باجور مميزة لتحقيق العوائد المطلوبة وتطبيق احدث اساليب التسويق.

واشارت الى ان “ريل مارك” تركز على اعداد الادوات والوسائل المطلوبة لكل الانشطة الخاصة بادارة المبيعات وفريق العمل وتنمية واعداد شبكة فعالة من فريق بيع داخل وخارج مصر ويتم عمل خطة تسويقية كاملة للمشروعات.



واوضحت ان الشركة استطاعت بناءاً على تطبيق تلك الاستراتيجية تحقيق مبيعات تعاقدية تقترب من 2 مليار جنيه لصالح شركات التطوير العقارى التابعة للشركة القابضة وتسعى لتتخطى حاجز الثلاثة مليارات جنيه خلال 2018.

واشارت الى ان الشركة تروج حاليا لعدد 5 شركات عقارية تابعين للقابضة للتشييد والتعمير لمشروعات نيوهليوبوليس وشيراتون لصالح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ومشروع ٢٠٢٠ لصالح شركة النصر للإسكان والتعمير والمعادى فيو ودجلة المعادى لصالح شركة المعادى للتنمية والتعمير وجرين يارد لشركة ايجيكو وكذلك مشروع جاردنيا الشمس لصالح شركة الشمس للإسكان والتعمير.