القابضة للتشييد تلغى نظام الفاصل الزمنى فى تجديد عقود العمالة المؤقتة

أحمد علىقررت الشركة القابضة للتشييد والتعمير إلغاء نظام التجديد للعمالة المؤقتة الذى كان يلزم شركائها التابعة بتجديد العقد المؤقت لعمالها بعد يومين من انتهائه بما يعنى إلغاءه، لكنها أبقت على قرارها عدم تثبيت العمالة المؤقتة فى الشركات التابعة إلا بعد الرجوع إليها.وقال شعبان إبراهيم، عضو مجلس إدا

أحمد على

قررت الشركة القابضة للتشييد والتعمير إلغاء نظام التجديد للعمالة المؤقتة الذى كان يلزم شركائها التابعة بتجديد العقد المؤقت لعمالها بعد يومين من انتهائه بما يعنى إلغاءه، لكنها أبقت على قرارها عدم تثبيت العمالة المؤقتة فى الشركات التابعة إلا بعد الرجوع إليها.

وقال شعبان إبراهيم، عضو مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن قرار القابضة جاء عقب تفهمها للأضرار الناتجة عن فرض هذا الفاصل الزمنى بين إنهاء العقد المؤقت وتجديده.

وأضاف أن عمال وموظفى شركة مصر الجديدة كانوا يعتزمون اللجوء للقضاء والاعتصام السلمى لكن استيعاد وزارة قطاع الأعمال والشركة الأم للأمر منع حدوث ذلك.

كانت «المال» قد فجرت فى ديسمبر 2016 الماضى قضية قيام القابضة للتشييد بإلزام شركاتها التابعة بعدم تثبيت العمالة المؤقتة، مع فرض فاصل زمنى بواقع يومين بين تاريخ انتهاء العقد المؤقت وتجديده، الأمر الذى أثار موجة من الاعتراضات بين عمال وموظفى تلك الشركات، حيث يقضى الفاصل الزمنى على شروط التحول من القيود المؤقتة للدائمة، والتى تتطلب العمل بشكل متصل وفقاً لقانون العمل.

كما اعترضت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء، وأرسلت بدورها خطابا للقابضة للتشييد فى تلك الفترة – حصلت «المال» على نسخة منه – قالت فيه أن تعليمات القابضة تعد مخالفة جسيمة، والتفافًا غير مشروع، وتلاعبًا واضحًا بالقوانين السارية، كما حذرت من حدوث اضطرابات ومشاكل جسيمة بين أوساط العاملين، تنذر بحدوث عواقب يتعذر تداركها.

وأوضح إبراهيم أن القابضة لم تتراجع عن موقفها بعدم تثبيت العمالة المؤقتة إلا بعد الحصول على موافقتها، شارحاً أن تثبيت العمالة المؤقتة كان يتم وفقاً لشروط التثبيت فى كل شركة على حدة.

وضرب المثال بشركة مصر الجديدة للاسكان، والتى يجب أن يمر العامل المؤقت لديها بمرحلتين، الأولى تسمى العقود العربية، وتستلزم إتمام مدة 3 سنوات للانتقال لدرجة العمالة الشاملة التى تتمتع بجميع حقوق العمالة الدائمة دون توقيع عقد تعيين دائم، ويتم العمل بها 3 سنوات أخرى ثم يصدر قرار بالتعيين الدائم.

وقد صرح محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، فى وقت سابق بأن شركته ستدرس إمكانية تعديل قرار نظام «فاصل يومين» عند تجديد عقود العمالة المؤقتة، بجانب مطالب النقابة العامة والعمال بشركاتها التابعة.

وتمتلك الشركة القابضة للتشييد 21 شركة تابعة، منها النصر العامة للمقاولات –حسن علام- والمقاولات المصرية «مختار ابراهيم»، والمساهمة المصرية للمقاولات «العبد»، والنصر للمبانى والإنشاءات «إيجيكو».

وتمتلك بمجال الإسكان شركات المعادى للتنمية والتعمير، ومصر الجديدة للإسكان، والنصر العامة للإسكان، كما تمتلك شركة رمسيس لإدارة المشروعات الزراعية، وشركات عمر أفندى، والعربية للتجارة الخارجية، والسد العالى للمشروعات الكهربائية، والعامة للمشروعات الكهربائية.