«القابضة للتشييد» تستعد لاقتناص أعمال بقيمة 10 مليارات جنيه فى «تطوير الريف المصري»

كشف هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، عن تلقى وعود من الحكومة بإسناد أعمال قيمتها 10 مليارات جنيه، ضمن المشروع القومى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الريف المصري.

وأضاف أبو العطا فى تصريحات لـ«المال»: تم اختيار القرى التى ستقوم الشركات التابعة بتطويرها، ولكن مازلنا فى انتظار خطاب النوايا لتنفيذ تلك الأعمال من الجهات المسؤولة عن عمليات الإسناد والترسية.

وأوضح أبو العطا أن 5 شركات تابعة لـ «القابضة للتشييد» من المقرر أن تشارك فى التطوير، وتضم: «حسن علام»، و«مختار ابراهيم»، و«العبد»، و«هايديلكو»، وكذلك «مصر للأسمنت المسلح»، لافتا إلى أن تلك المشاريع ستدعم المركز المالى للشركات.

أبو العطا: 800 مليون جنيه سيولة لخمس شركات تابعة للتحرك سريعا

وذكر أن «القابضة للتشييد» من المقرر أن تبدأ فى تدبير سيولة تتراوح قيمتها بين 700 إلى 800 مليون جنيه، للشركات للبدء فى تنفيذ الأعمال المقرر إسنادها بشكل سريع، خاصة أن اللجوء للبنوك قد يحتاج لفترة زمنية أطول.

وكان أبو العطا، قد قال لـ«المال» فى فبراير الماضي إن الشركات التابعة تجهز نفسها للحصول على حصة من مشاريع البنية التحتية لتطوير القرى الأكثر فقرا، موضحا أن 5 شركات تعمل فى المقاولات، وسادسة فى نشاط الكهرباء، تحاول الحصول على أكبر قدر ممكن من أعمال تطوير القرى، وذلك بمساعدة وزارة قطاع الأعمال العام.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير أحدث المعدات والآلات لمشروع تطوير الريف المصرى من حيث الكم والنوع، على نحو يضمن جدارة تنفيذ المشروع.

وأكد الرئيس السيسى سابقا أن المشروع يستهدف تطوير 4500 قرية، بتكلفة 500 مليار جنيه، وتكون البداية مع المرحلة الأولى التى تضم 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة التنمية المحلية إنّ المشروع سيرى النور على 3 مراحل، الأولى تضم القرى الفقيرة بنسبة %70 فأكثر، والثانية تشمل القرى الفقيرة بنسبة %50 إلى %70 والثالثة القرى الفقيرة بنسبة أقل من %50.