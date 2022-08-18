«القابضة للتشييد» تستحوذ على 8% من «زهراء المعادى» بـ199 مليون جنيه

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير استحوذت على 8% من أسهم شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بقيمة 199 مليون جنيه.

وأشارت البورصة، أمس الأربعاء، إلى تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة زهراء المعادى على 22 مليون سهم، بقيمة إجمالية 199.1 مليون جنيه، بسعر 9.05 جنيه للسهم تقريبًا.

وأوضحت المصادر، لـ«المال»، أن الصفقة جاءت بغرض تسوية لبعض مستحقات «القابضة للتشييد» لدى شركتها التابعة «المعادى للتنمية» التى كانت تمتلك 46.4% من أسهم «زهراء المعادى»، انخفضت بعد التنفيذ أمس إلى 38.4%.

وسيتوزع هيكل ملكية زهراء المعادى للتنمية بعد الصفقة كالآتي: 38.4% لـ«المعادى للتنمية»، و20.3% لـ«بنك الاستثمار العربى»، و9.3% لـ«النصر للإسكان»، و8% «القابضة للتشييد»، و6.3% «المعمورة»، و27.6% أسهم التداول الحر.

ولفتت المصادر إلى أن شركة هيرميس تولت دور سمسار ومنفذ عملية نقل الملكية فى البورصة.

يُذكر أن أرباح شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير ارتفعت إلى 109.72 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 90.08 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما ارتفعت مبيعات الشركة، خلال الفترة المذكورة، إلى 197.6 مليون جنيه، مقابل 120.68 مليون فى الفترة المقابلة.

وحققت زهراء المعادى أرباحًا بلغت 75.07 مليون جنيه، خلال الربع الأول من 2022، مقابل 42.29 مليون فى الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال ثلاثة الأشهر إلى 126.88 مليون جنيه، مقابل 63.17 مليون جنيه فى الربع الأول من العام الماضي.

تأسست زهراء المعادى للاستثمار والتعمير عام 1980، وهى شركة عاملة بالقطاع العقارى وأُدرجت فى البورصة المصرية منذ يوليو 1996.