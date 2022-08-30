«القابضة للتشييد» تستحوذ على حصة جديدة في «زهراء المعادي» بقيمة 344 مليون جنيه

أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير استحواذ الشركة القابضة للتشييد والتعمير على حصة أسهم إضافية (38 مليون سهم) بقيمة 344 مليون جنيه تقريبا.

وأظهر إفصاح منشور عن زهراء المعادي للتعمير على شاشة التداول ارتفاع نسبة مساهمة القابضة للتشييد والتعمير بعد العملية من 8.33% إلى 22.72 %

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 9.05 جنيه ، وجرى تنفيذها عبر شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط القابضة للتشييد بشركة أخرى مساهمة بنسبة 10.08% (النصر للإسكان والتعمير).

وأعلنت إدارة البورصة المصرية صباح الثلاثاء عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 38 مليون سهم من أسهم زهراء المعادى بقيمة إجمالية 343.9 مليون جنيه تقريبا (لم يفصح عن أطراف الصفقة صباحا).

زهراء المعادي : القابضة للتشييد والتعمير أصبحت أكبر المساهمين

وأظهر إفصاح مكمل مرسل للبورصة بالتوازى أن الطرف البائع لتلك الحصة هى شركة المعادي للتنمية والتعمير (أكبر المساهمين قبل العملية) عبر نفس شركة السمسرة المنفذة للعملية السابقة بنفس السعر.

وانخفضت حصة المعادي للتنمية والتعمير بعد العملية من 36.95% إلى 22.55% لتصبح ثانى أكبر المساهمين بعد القابضة للتشييد التى صارت المساهم الأكبر بنسبة مباشرة 22.72%.

كما أظهر الإفصاح أن شركة المعادي للتنمية والتعمير أصبحت جزءا من المجموعة المرتبطة بالقابضة للتشييد والتى تضم شركة النصر للإسكان والتعمير.

القابضة للتشييد والتعمير اشترت حصة منذ أسبوعين بقيمة 199 مليون جنيه

وأفصحت زهراء المعادي فى 18 أغسطس الجارى عن دخول القابضة للتشييد والتعمير إلى هيكل المساهمين بطريقة مباشرة عبر الاستحواذ على حصة أسهم تعادل 8.33% بقيمة 199.1 مليون جنيه تقريبا.

وبلغ عدد الأسهم المباعة فى تلك الصفقة 22 مليون سهم بمتوسط سعر 9.05 جنيه ، وجرى تنفيذها عبر شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية.

وكشف إفصاح موازى مرسل للبورصة آنذاك، أن الطرف البائع لتلك الحصة، هى شركة المعادي للتنمية والتعمير عبر نفس شركة السمسرة المنفذة للعملية السابقة بنفس السعر.

وانخفضت نسبة مساهمة المعادى للتنمية والتعمير بعد تلك العملية من 45.19% إلى 36.95% من إجمالى الأسهم.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 264 مليون جنيه موزعا على 264 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم. وتوزع هيكل ملكيتها بين عدة شركات أبرزها، القابضة للتشييد والتعمير ، المعادى للتنمية والتعمير النصر للإسكان والتعمير.

هيكل ملكية الشركة وخريطة أكبر المساهمين الآخرين فوق 5%

كما يساهم بنك الاستثمار العربي (20.3%)،إضافة إلى المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بنسبة 6.3%، فضلا عن آخرين من يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقا لآخر نموذج إفصاح ملكية بتاريخ 5 يوليو الماضى (من المقرر تحديثه بعد الصفقات الأخيرة).

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 109.7 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو 2022 مقارنة بصافى ربح قدره 90 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 197.6 مليون جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة بمبيعات بلغت 120.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

وأعلنت زهراء المعادي فى يونيو الماضى عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.30 جنيه للسهم (كوبون 40) على أن يجرى صرفها على قسطين بالتساوى خلال شهور يوليو وأكتوبر 2022.

وبدأ صرف القسط الأول بقيمة 0.15 جنيه للسهم اعتبارا من 31 يوليو الماضي، بينما سيصرف القسط الثاني بنفس القيمة اعتبارا من 31 أكتوبر القادم عبر شركة مصر المقاصة للإيداع المركزى.

وأقرت الشركة العام الماضى توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.45 جنيه للسهم (جرى صرفها على ثلاثة أقساط بالتساوى خلال 2121).

وبدأت الشركة صرف القسط الأول بقيمة 0.15 جنيه للسهم اعتبارا من 30 مايو 2021، بينما صرف القسط الثانى بنفس القيمة اعتبارا من 29 يوليو 2021، كما جرى صرف القسط الثالث فى 30 سبتمبر 2021.