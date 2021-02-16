«القابضة للتشييد» ترفع حصتها فى القومية لإدارة الأصول والاستثمار إلى %98

كشف المهندس هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد ، أنها رفعت ملكيتها فى شركة القومية لإدارة الأصول من %80 إلى نحو %98 عبر الشراء من شركتى النصر للإسكان والتعمير والنصر العامة للمقاولات (حسن علام) اللتين كانتا تمتلكان %20 مناصفة بينهما.

وكان هيكل ملكية القومية لإدارة الأصول يتوزع سابقا بواقع %80 للقابضة للتشييد والتعمير و%10 للنصر للإسكان والتعمير ومثلها للنصر العامة للمقاولات (حسن علام)، وهى تعمل فى مجالات متنوعة مرتبطة بالعقارات، تشمل توفير البيانات المكانية والمساحية والتحليل الدقيق لمحافظ أراضى الهيئات والشركات.

وخلال الأيام الماضية نفذت صفقة بسوق خارج المقصورة على شركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار بقيمة 41.5 مليون جنيه.

وقال «أبو العطا» رئيس الشركة القابضة للتشييد إن شركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار إحدى الأذرع الاستثمارية للشركة القابضة، ولديها خطة توسعية خلال الفترة المقبلة، إذ تستهدف إطلاق مشروع سكنى تجارى على أرضها فى «نيو هليوبوليس».

وتابع إن القومية لإدارة الأصول انتهت بالفعل من إعداد المخطط العام للمشروع ومنتظر صدور قرار وزارى باعتماده خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن «المال» كانت نشرت خبرا سابقا بأن الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار تعتزم إنشاء مشروع عقارى متكامل فى «نيو هليوبوليس»، بمدينة الشروق على مساحة 25 فدانا باستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه، ويضم وحدات سكنية عبارة عن عمارات من 4 طوابق وفيلات صغيرة (تاون هاوس) على %50 من مساحة الأرض، بإجمالى 770 وحدة سكنية، وأخرى خدمية وإدارية وتجارية على مساحة %12 من الأرض، وسيتم تخصيص النسبة المتبقية بواقع %38 للطرق والممرات والمساحات الخضراء.

ويتبع الشركة القومية لإدارة الأصول 3 شركات، وهى «ريل ماركتنج» للتسويق و«فاسيلتيز» لإدارة وتشغيل وصيانة المنشآت، والشركة الاستشارية لإدارة المشروعات.

وتأسست الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار عام 2008 ويبلغ رأسمالها المدفوع 50 مليون جنيه وفقا لموقعها الإلكتروني.