القابضة للتشييد تحقق 105% نموًا فى أرباحها

❐ محمود حجازى: أنشأنا 7 شركات جديدة لتحقيق التكامل وأعلى العوائد ❐ هانى الديب: مصر الجديدة تضخ 685 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى المال ـ خاص حققت الشركات التابعة لـ«القابضة للتشييد والتعمير» %105 نموا فى حجم أرباحها عن المستهدف خلال العام المالى الماضى 2016 – 2017، رغم التح

❐ محمود حجازى: أنشأنا 7 شركات جديدة لتحقيق التكامل وأعلى العوائد

❐ هانى الديب: مصر الجديدة تضخ 685 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى



المال ـ خاص

حققت الشركات التابعة لـ«القابضة للتشييد والتعمير» %105 نموا فى حجم أرباحها عن المستهدف خلال العام المالى الماضى 2016 – 2017، رغم التحديات التى واجهت قطاع البناء خلال العام عقب التعويم وارتفاع أسعار جميع مدخلات التنفيذ.

كشف المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة القابضة للتشييد والتعمير، أن الشركة طبقت استراتيجية خاصة وضعتها للوصول إلى تلك النتائج تعتمد على ضغط الإنفاق وضبط التكاليف والتركيز على نشاط الاستثمار العقارى وإعادة استغلال الأراضى المملوكة للشركات باختلاف أنشطتها.

وقال حجازى على هامش معرض نكست موف والذى تشارك به “ريل مارك للتسويق العقارى”، إحدى أحدث الشركات التى أطلقتها القابضة للتشييد مؤخرا، إن الشركات التابعة استطاعت تحقيق فائض مالى مجمع خلال العام المالى المنقضى يقدر بمليار و230 مليون جنيه، وذلك نتيجة ضغط التكاليف واتباع أساليب تمويل غير تقليدية.

وأكد أن 2018 ستشهد استقرارا نسبيا فى ضوء استقرار العملة وامتصاص السوق لآثار القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها أواخر 2016، وكذلك مراعاة فروق الأسعار فى عقود المقاولات الجديدة التى تم إبرامها مؤخرا، ومن المتوقع حدوث استقرار كلى وتحسن الأوضاع مع بداية العام المالى الجديد -2018 2019.

وأضاف أن الشركة تستهدف وصول حجم أعمال الشركات التابعة خلال العام المالى الجارى 2017-2018 إلى 17 مليار جنيه، وقامت الشركة مؤخراً بإنشاء 7 شركات جديدة لأنشطة التسويق العقارى وإدارة الأصول، وكذلك المشروعات والمعدات وتدريب العمالة والأعمال التكميلية والخدمات والصيانة، وذلك بغرض تحقيق التكامل الذاتى والعمل نحو تحقيق أعلى العوائد، مؤكدا أن القابضة وضعت استراتيجية تهدف من خلالها إلى تحقيق التكامل الذاتى والعوائد المستهدفة.

وقالت نجلاء السعيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ريل مارك للتسويق العقارى، إن الشركة استطاعت خلال عامها الأول تحقيق مبيعات تعاقدية تقترب من الـ2 مليار جنيه لصالح شركات التطوير العقارى التابعة للقابضة للتشييد التى تتولى الشركة التسويق لمشروعاتها.

وأوضحت أن الشركة تطرح خلال المعرض باقة من مشروعات الشركات التابعة للقابضة ومنها مدينة “هليوبوليس الجديدة” ومشروع شيراتون هومز بقلب مصر الجديدة لصالح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وكومباوند المعادى فيو بالشروق لصالح شركة المعادى للتعمير، وكومباوند 2020 فى السادس من أكتوبر لصالح شركة النصر للإسكان والتعمير.

وأضافت أن الشركة أنشئت لدعم شركات قطاع الأعمال العام وايضًا القطاع الخاص وتطوير مفهوم التسويق، وكذلك الاستشارات العقارية والعمل نحو مساعدة الشركات فى إدارة المشروعات بما يضمن تحقيق أعلى العوائد الممكنة والسعى نحو إنتاج وحدات عقارية تلائم متطلبات الشريحة الأكبر من العملاء وراغبى الحصول على وحدات سكنية.

وكشف المهندس هانى الديب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات 685 مليون جنيه فى أعمال المرافق خلال العام المالى 2017-2018.

وأوضح أن العام الحالى يشهد طفرة فى حجم مشروعات المرافق المنفذة بمدينة هيلوبوليس الجديدة، وجار تنفيذ محطة محولات الطاقة الكهربائية “هليوبوليس 1” بتكلفة 500 مليون جنيه، وتمد المدينة بطاقة كهربائية 100 ميجا، ويتم تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بتكلفة 100 مليون جنيه.

وتتولى الشركة الوطنية للمقاولات تنفيذ المشروعين وسيتم الانتهاء منهما فى 2018، كما تم تنفيذ خط المياه الناقل من محطة العاشر من رمضان إلى شمال المدينة وجارى تنفيذ خط ناقل من شمال المدينة إلى جنوبها عبر 3 روافد ويقسم الخط إلى جزأين الأول من الرافع الشمالى للأوسط، ومن المقرر افتتاحه خلال شهرين والآخر من الأوسط إلى الرافع الجنوبى، ويوفر الخط للمدينة 17 ألف متر مكعب مياه نقية يوميا.

وأشار إلى أن الطفرة فى أعمال المرافق التى تشهدها مدينة هيلوبوليس الجديدة حاليا تسمح بالتوسع فى حجم المشروعات السكنية بالمدينة، لافتا إلى أنه تم اعتماد المخطط العام للمرحلة الأولى والثانية من مشروع “سوديك إيست” بهليوبوليس الجديدة، وهو مشروع الشراكة بين شركة السادس من أكتوبر للتنمية “سوديك” ومصر الجديدة، وتم طرح المرحلة الأولى للتسويق وتشمل 350 فيلا تم بيعها بالكامل خلال 7 أيام، ومن المقرر طرح المرحلة الثانية قريبا.

وشهد المعرض إقبالاً على جناح شركة ريل مارك ومشروعات الشركات التابعة للقابضة للتشييد لتقديمها المنتجات المطلوبة من الشريحة الأكبر والتى يبلغ متوسط مساحتها 130 مترا وتتسم بالجودة العالية والتسهيلات المميزة.