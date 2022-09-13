«القابضة للتشييد»: تجهيز شركات تابعة للمنافسة على مشروعات المرحلة الثانية من «حياة كريمة»

قال هشام أبو العطا، العضو المنتدب لـلشركة القابضة للتشييد والتعمير، إنه تم تجهيز عدد من الكيانات التابعة للمنافسة على عقود تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» للمرحلة الثانية المزمع بدؤها فى أكتوبر المقبل، بعد الحصول على تعاقدات بلغت 18 مليار جنيه للمرحلة الأولى.

وتستعد الحكومة إلى إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير وتنمية القرى فى أكتوبر المقبل، إذ تم تحديد مراكز تلك المرحلة، وهى 52 مركزًا فى 19 محافظة (444 وحدة قروية – 1640 قرية رئيسية – حوالى 10 آلاف تابع)، وضم 30 قرية من محافظة مطروح لأول مرة.

وأضاف أبو العطا لـ«المال»، أن معدلات التنفيذ للمشروعات التى حصلت عليها الشركات التابعة جيدة وتسير وفقًا للجدول الزمنى المحدد من الدولة، إذ تم تسليم أغلب تلك المشروعات فى مجال البنية التحتية ومحطات المياه ورصف الطرق وبناء المدارس.

يذكر أن «القابضة» لديها 6 شركات تعمل فى مجال المقاولات حصلت على عقود تشغيل فى مبادرة حياة كريمة للمرحلة الأولى وهي: وهى النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، والمقاولات المصرية (مختار إبراهيم)، والمساهمة المصرية للمقاولات (العبد)، والنصر للمبانى والإنشاءات (إيجيكو)، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح، و«هايديلكو».

وقال إن «القابضة» تخطط لمضاعفة حجم أنشطة الشركات التابعة خلال الخمس سنوات القادمة، مع توفير كافة الامكانات المطلوبة لاعادة هيكلة تلك الكيانات وتدبير التمويل اللازم لإنجاز

المشروعات الجارية، إذ تم ضخ 1.1 مليار جنيه لتمكينها من إتمام المشروعات المتعثرة.

وقال وزير التنمية المحلية فى بيان سابق، إن استثمارات «حياة كريمة» ستتخطى تريليون جنيه خلال تنفيذ الثلاث مراحل، لافتاً إلى أن المتوسط العام للتنفيذ على مستوى الجمهورية فى محافظات المرحلة الأولى وصل إلى حوالى %55.

يذكر أن الشركة القابضة للتشيد والتعمير حققت إيرادات نشاط بقيمة 15.3 مليار جنيه مقابل 15 مليار عام 2020 و12.9 مليار 2019، وصافى ربح مجمع 1.9 مليار مقابل 1.2 مليار فى 2020/6/30 بمعدل نمو %51.