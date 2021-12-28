«القابضة للتشييد» تجهز 6 شركات تابعة لتنفيذ مشروعات بنية تحتية فى المرحلة الثانية من «حياة كريمة»

قال هشام أبو العطا، العضو المنتدب للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال، إن 6 شركات تابعة تستعد لاقتناص أعمال مقاولات وبنية تحتية ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» من بينها «مختار إبراهيم ، وحسن علام، إيجيكو، والعبد، وهايديلكو».

وأضاف لـ «المال» أن الشركات تسير فى معدلات تنفيذ سريعة لإنجاز أعمال مقاولات وبنية تحتية تصل قيمتها إلى 17 مليار جنيه ضمن المبادرة الهادفة إلى تنمية الريف المصرى، لافتا إلى التزامها بتسليم كامل المشروعات بعد عام من أمر الإسناد طبقا للمخطط.

يذكر أن «القابضة للتشييد» لديها 6 شركات تابعة تعمل فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية وإنشاء محطات المياه ورصف الطرق وبناء المدارس، وهى النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، والمقاولات المصرية (مختار إبراهيم)، والمساهمة المصرية للمقاولات (العبد)، والنصر للمبانى والإنشاءات (إيجيكو)، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح، و«هايديلكو»، والتى تتولى تنفيذ مشروعات ضمن «حياة كريمة».

وأوضح «أبوالعطا» أنه تم إجراء إعادة هيكلة لجميع الشركات التابعة وتطوير المعدات لتنفيذ تلك المخططات التوسعية، وتحريرها من مديونيات متراكمة مع الجهات المختلفة وتوفير السيولة لتنفيذ مشروعات جديدة من خلال مبادلتها بأصول وأراضى غير مستغلة.

وتستهدف المرحلة الثانية من «حياة كريمة» 1376 قرية موزعة على51 مركزا فى 20 محافظة، ويستفيد منها نحو 18.4 مليون نسمة، باستثمارات بلغت 150 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمحور البنية التحتية، تتكلف مياه الشرب والصرف الصحى 102.5 مليار، وجار تخفيض تكلفة شبكات توزيع الكهرباء إلى 20 مليارا بدلا من 31 وشبكات الاتصالات 5.6 مليار، وشبكات الغاز 17 مليارا، ومشروعات رصف الطرق والكبارى 12.2 مليار.