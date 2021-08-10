«القابضة للتشييد» تتسلم 540 مليون جنيه من صفقة بيع «أرض ماسبيرو»

قال هشام أبو العطا، رئيس القابضة للتشييد والتعمير، إن شركته حصلت على %75 من قيمة صفقة بيع أرض مثلث ماسبيرو المملوكة لها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.

وباعت «القابضة» أرضها فى «مثلث ماسبيرو» لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بسعر 92 ألف جنيه للمتر، ويقدر صافى الأموال التى ستحصل عليها «القابضة» بنحو 720 مليون جنيه، أى أن «المجتمعات العمرانية» سددت 540 مليون جنيه.

وأضاف أبو العطا لـ«المال» أن شركته ستحصل على النسبة المتبقية خلال أيام وسيتم استغلال الحصيلة فى دعم الشركات لتنفيذ المشاريع المتعثرة منذ سنوات وتسببت فى تحمل خسائر بالملايين.

كان وزيرا قطاع الأعمال والإسكان قد شهدا فى يونيو الماضى توقيع عقد بيع أرض القابضة للهيئة فى «مثلث ماسبيرو»، ضمن خطة الهيئة لتطوير المنطقة بالكامل.

وتستهدف الحكومة إنشاء 3 أبراج سكنية للأهالى الراغبين فى العودة للمنطقة بعد تطويرها، على غرار شارع 26 يوليو، ويتراوح ارتفاعها بواقع (15– 18– 25) طابقًا، على نفس طراز منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية.

وتتفاوض «المجتمعات العمرانية» مع المجموعة السعودية التى تمتلك حوالى 12 فدانًا فى ماسبيرو تمهيدًا لدخولها ضمن مخطط التنمية للمنطقة، وجارٍ التباحث بشأن قيمة الأرض.

وتمتلك «المجتمعات العمرانية» %70 من منطقة ماسبيرو، مع انتهائها من الحصول على أراضى “القابضة للتشييد» بالمنطقة.