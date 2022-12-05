«القابضة للتأمين»: في طريقنا للتوسع بالقطاع المصرفي

كشف العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة مصر القابضة للتأمين؛ باسل الحيني، عن اتجاه المجموعة وفروعها إلى التوسع في القطاع المصرفي بصورة أكبر الفترة المقبلة.

وبيّن خلال حديثه بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEOs THOUGHTS 2022 الذي تعقده شركة «المال» GTM في دورته 8، عن اعتزام مجموعة مصر القابضة للتأمين لزيادة مساهمتها بـ«أحد البنوك»، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مما يجعل «القطاع» ركنا قويا في مساندة مؤسسات الدولة.

وأشار الحيني إلى توسع مجموعة مصر القابضة للتأمين في استثماراتها المباشرة من خلال البورصة المصرية، وأدوات الدخل الثابت أيضًا.