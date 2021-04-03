القابضة للتأمين توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة ومجموعة كاتليست للاستثمار

توقع مجموعة مصر القابضة للتأمين، اليوم الأحد، برئاسة باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مذكرة تفاهم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ومجموعة كاتليست بارتنرز للاستثمار.

المذكرة التي ستوقعها القابضة اليوم، تأني في خطوة إستباقية تستهدف توسعة مظلة التأمين بما يسهم في نمو الصناعة من جهة، ودعم خطط النمو التي تستهدفها القابضة للتأمين عبر شركتاها التابعتين سواء مصر للتأمين أو مصر لتأمينات الحياة.

ووقعت القابضة للتأمين– بصفتها المالكة لشركتى «مصر للتأمين ــ مصر لتأمينات الحياة»، مطلع مارس الماضي- برتوكول تعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى .

وتعكف اللجان المتخصصة من مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة من جهة وبين الغرف التجارية من جهة أخري علي ترجمة برتوكول التعاون إلي بيزنس عبر إستصدار وثائق التأمين اللازمة، ويهدف البرتوكول في مجمله إلي تقديم تغطية تأمينية متكاملة لخمسة ملايين تاجر من المنتسبين للغرف التجارية وأسرهم وممتلكاتهم ، إضافة إلي تغطية المخاطر التى تتعرض لها الأصول المملوكة لهم من خلال شركة مصر للتأمين، وتغطية المخاطر التى يتعرض لها أشخاص وأسر التجار من شركة مصر لتأمينات الحياة.

ويأتى البروتوكول فى إطار توجهات القيادة السياسية للمشاركة والتعاون الفعال بين الكيانات الاقتصادية والخدمية المختلفة بالدولة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.

وحققت الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين -التى تضم شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة- صافى ربح يتجاوز 4.1 مليار جنيه، فى العام المالى الماضى 2019/2020، مقابل 4 مليارات فى العام المالى السابق 2018/2019، وبلغت حصة الدولة من الأرباح 1.8 مليار جنيه، مقابل 1.5 مليار، خلال عامى المقارنة.