القابضة للتأمين تعلن عن حاجتها لرئيس بقسم تطوير التسويق

كتب- ماهرأبوالفضل وخالد بدر الدين

أعلنت مجموعة مصر القابضة للتأمين عن حاجتها لتعيين رئيسًا لقسم تطوير التسويق ونشاطه.

واشارت القابضة إلي أن مهام المنصب الجديد، تتضمن تطوير وتنمية وتنفيذ استراتيجيات تطوير التسويق ونشاط الأعمال، بهدف تحقيق استراتيجية المجموعة ، في خطوة تستهدف تحسين أدائها وتعظيم أرباحها من خلال تعزيز الإدراك بأهمية التأمين والتركيز على تحسين صورة الشركة القابضة لمصر للتأمين والشركات التابعة لها.

وفيما يخص واجبات ومسئوليات رئيس قسم تطوير التسويق، أوضحت مجموعة مصر القابضة للتأمين، أنها تتضمن ،إنشاء وإدارة إطار العمل المناسب للاستفادة من الفرص ، والتعرف على المبادرات والمشروعات و تحديدها وتنفيذها لتعزيز صورة مصر للتأمين بما يتلائم مع استراتيجيتها العامة ويخدم أغراضها.

وتتضمن مهام المنصب الجديد، مراقبة وتحليل أعمال التسويق والاتصالات للشركات التابعة و أنشطة مبيعاتها في إطار الأهداف الاستراتيجية للمجموعة وعوامل التسويق المختلفة وضمان التوافق زمنيا مع استراتيجيات الاتصالات والتسويق ، بالإضافة الي الحفاظ على سمعة الشركة واستدامتها بفاعلية من خلال تصميم وقيادة استراتيجية قوية نحو المسئولية المجتمعية.

وتتضمن المؤهلات المطلوبة لشغل المنصب، أن يكون المتقدم للحصول علي الوظيقة لديه شهادة دراسات عليا أو درجة متخصصة فى مجال التسويق ، بالإضافة الي إمتلاكه خبرة لاتقل عن 17 عامًا في نفس المجال منها 5 سنوات على الأقل فى منصب قيادى فى مجال تسويق خدمات التأمين و المؤسسات المالية أو إحداهما.

وحدد باسل الحيني رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين 8 محاور في إستراتيجية شركته، تستهدف في مجملها لتحقيق النمو التحول إلى مجموعة مالية غير مصرفية متكاملة.

ولفت في تصريحات له علي هامش إجتماع الجمعيات العمومية للتوابع قبل أسابيع، إلي أن من بين تلك المحاور ، الإهتمام بالقوى البشرية التى تمتلكها شركات المجموعة، والتى تعد ثروة يجب استغلالها بالصورة المثلى ، واصفًا إياها بأنها بمثابة كنز لدى الشركات يجب الاهتمام به وتدعيمه، مع العمل على ضخ دماء جديدة من الشباب والكوادر المتميزة بالسوق وتوفير فرص تدريبية لهم تتيح تكوين صف ثان من القيادات واكتسابهم خبرات من القيادات الحالية بما يسهم فى تطوير الاداء داخل شركات المجموعة.

وأشار الحيني إلي أن محاور الاستراتيجية تتضمن تحقيق طفرة فى اداء شركات المجموعة من خلال التطوير المؤسسى والتكنولوجى لهذه الشركات، بجانب تطوير السياسات التسويقية وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافيةوأفضل ممارسات الأعمال best practices .