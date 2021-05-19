«القابضة للتأمين» تستهدف 17.3 مليار جنيه أقساطًا و4.7 مليار صافى ربح

تستهدف مجموعة مصر القابضة للتأمين، أكبر مجموعة مالية غير مصرفية فى مصر، تحقيق 17.3 مليار جنيه إجمالى أقساط بشركتى التأمين التابعتين لولايتها وهما مصر للتأمين ومصر للحياة، خلال العام المالى المقبل 2021/ 2022، مقابل 14.3 مليار جنيه محققة فى العام المالى الماضى 2019/ 2020، بزيادة تصل إلى ثلاثة مليارات جنيه، وبنسبة نمو تلامس %21.

ووفقًا للموازنة التقديرية للعام المالى المقبل، التى تمت مناقشتها فى اجتماع الجمعيات العمومية للشركات التابعة للقابضة للتأمين، أول أمس الإثنين، برئاسة باسل الحينى، رئيس مجلس إدارة مصر القابضة للتأمين، تستهدف الشركات التابعة الثلاث، مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ومصر للأصول العقارية، تحقيق صافى ربح قيمته 4.7 مليار جنيه، فى العام المالى المقبل، مقابل 3.8 مليار جنيه تقريبًا، محققة فى العام المالى الماضى 2019/ 2020، بزيادة تتجاوز 900 مليون جنيه، بنمو نسبته %23.7.

من جانبه، قال عمر جودة، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، إن شركته تستهدف تحقيق موارد جارية تصل إلى 9.4 مليار جنيه فى العام المالى المقبل، مقابل 8.3 مليار جنيه محققة فى 2019/ 2020، بنمو نسبته %13.3، فيما تسعى لتحقيق 10.3 مليار جنيه إجمالى أقساط، مقابل 9.3 مليار جنيه، خلال عامى المقارنة، بنمو نسبته %10.8.

وأضاف جودة أن مصر للتأمين، تسعى لتحقيق صافى ربح قيمته 2.7 مليار جنيه فى العام المالى المقبل، مقابل 2.2 مليار جنيه، محققة فى العام المالى الماضى، بنمو مستهدف يصل إلى %22.7، كما تسعى لتحقيق 1.7 مليار جنيه حصة للمساهمين من صافى الأرباح فى العام المالى المقبل، مقابل 1.3 مليار جنيه تم تحقيقها فى العام السابق، بنمو %30.8.

وقال أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، إن شركته تسعى لتحقيق %19.1 نموًا فى مواردها الجارية، العام المالى المقبل 2021/ 2022، لتصل إلى 10.6 مليار جنيه، مقابل 8.9 مليار جنيه، تم تحقيقها فى العام المالى الماضى 2019/ 2020.

وأضاف أن مصر حياة، تخطط لتحقيق 7 مليارات جنيه، إجمالى أقساط فى العام المالى المقبل، مقابل 5 مليارات جنيه تم تحقيقها فى العام المالى الماضى، بنمو %40، لافتًا إلى أن شركته تسعى لتحقيق نمو فى أقساط التأمين الفردى بنسبة %58.3، العام المالى المقبل و%15.7 فى التأمين الجماعى، مقارنة بما تم تحقيقه العام المالى الماضى.

وأشار إلى أن مصر حياة تخطط لتحقيق 1.8 مليار جنيه صافى ربح فى العام المالى المقبل، مقابل 1.5 مليار جنيه، محققة فى العام المالى الماضى، بنسبة نمو تصل إلى %20، وتخطط لتحقيق %48.7 نموًا فى حصة الدولة من صافى الربح لتصل إلى 1.2 مليار جنيه، مقابل 807 ملايين جنيه، خلال عامى المقارنة.

وفى سياق متصل، تخطط مصر للأصول العقارية، تحقيق 661.5 مليون جنيه، إجمالى إيرادات فى العام المالى المقبل، مقابل 358.9 مليون جنيه، محققة فى العام المالى الماضى، بنسبة نمو %84.3، وفقًا لمحمد جلال العضو المنتدب للشركة.

وأضاف جلال أن شركته تسعى لتحقيق 637.5 مليون جنيه إيرادات نشاط، مقابل 340.4 مليون جنيه محققة خلال عامى المقارنة، بنمو %87.3، كما تستهدف تحقيق 200.9 مليون جنيه صافى ربح فى 2021/ 2022، مقابل 60.1 مليون جنيه محققة فى 2019/ 2020، بنمو %234.3، وتخطط لتحقيق %186.9 نموًا فى حصة المساهمين من صافى الربح لتصل إلى 214 مليون جنيه، مقابل 74.6 مليون جنيه محققة خلال عامى المقارنة.

وقال باسل الحينى رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر القابضة للتأمين، إن الشركة لديها استراتيجية شاملة ومتكاملة فى قطاع التأمين وإدارة الأصول العقارية والاستثمارات المالية، مشيرًا إلى أن خطة الشركة فى قطاع التأمين تركز على تعزيز الريادة فى السوق سواء فى تأمين الممتلكات أو تأمينات الحياة، وزيادة الحصة السوقية بالتوازن مع تحقيق الربحية.

وأضاف أن حجم محفظة الاستثمارات المالية يتجاوز 65 مليار جنيه، وتعمل المجموعة على الاستعانة بالمتخصصين فى السوق لإدارة استثماراتها المالية سواء من خلال شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية أو إسناد جزء من محفظة الأسهم لكيانات متخصصة فى إدارة المحافظ.

الحينى: اقتحام التأجير التمويلى والتخصيم وطرح 25% من «مصر حياة» فى البورصة العام المالى المقبل

وأعلن الحينى أن الشركة تسعى للدخول فى عدة مجالات وأنشطة مالية غير مصرفية أخرى، حيث تسعى للاستحواذ على شركة تأجير تمويلى وتخصيم، أو إنشاء شركة جديدة فى هذا المجال بجانب الدخول فى مجال التمويل متناهى الصغر «Microfinance»، والاستثمار فى كل من القطاع الطبى والتعليم من خلال إنشاء صناديق أو التحالف مع كيانات كبيرة فى تلك القطاعات”، كما تقدمت المجموعة بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركة متخصصة فى التأمين الطبى برأسمال مُصدر ومدفوع 160 مليون جنيه، وسيضم هيكل المساهمين الجديد الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة.

وكشف أن عام الموازنة سوف يشهد طرح %25 من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة فى البورصة المصرية، وتضع المجموعة فى مقدمة أولوياتها تطوير المنتجات وآليات التسويق فى هذه الشركة بما يتوافق مع متطلبات المستثمرين المرتقبين الباحثين عن الادخار والاستثمار ومواكبة التطورات العالمية والتكنولوجية فى صناعة التأمين.

وأوضح أن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للقابضة للتأمين تمتلك وتدير أضخم محفظة عقارية فى السوق المحلية وتسعى لتحقيق عوائد مالية تتلاءم مع هذه المحفظة، وتمتلك مصر لإدارة الأصول النصيب الأكبر من العقارات ذات الطراز المعمارى المتميز بالقاهرة الخديوية.

وانتهى إلى أن القابضة للتأمين تعمل على تدشين قنوات تسويقية وشراكات جديدة على نهج التأمين البنكى الذى أصبح داعمًا رئيسياً لتحقيق طفرة فى نشاط تأمينات الحياة، خاصة بعد عقد التأمين البنكى مع البنك الأهلى المصرى الذى تجاوزت أقساطه التأمينية مليار جنيه، حيث تستهدف الشركة تحقيق معدلات نمو قدرها %58.3، و%15.7 لأقساط التأمين الفردى والتأمين الجماعى بشركة مصر لتأمينات الحياة.