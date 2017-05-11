القابضة للتأمين تستهدف 1.2 مليار جنيه إيرادات

المال - خاصاعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة "مصر القابضة للتأمين" برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2017/2018، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة وممثلى الهيئة العامة للرقابـة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.واستعرض د.

المال – خاص

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة “مصر القابضة للتأمين” برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2017/2018، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة وممثلى الهيئة العامة للرقابـة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.

واستعرض د. محمد يوسف رئيس شركة “مصر القابضة للتأمين” تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2017/2018، حيث تستهدف الشركة القابضة إجمالى إيرادات يبلغ 1.237 مليار جنيه بنسبة زيادة 35.9% عن عام 2015/2016، كما تستهدف صافى ربح 792.9 مليون جنيه بمعدل نمو 6.4% عن عام 2015/2016.

فيما تستهدف الشركات التابعة للشركة القابضة إجمالى إيرادات 14.895 مليار جنيه عن العام المالى 2017/2018، بنسبة زيادة 38% عن عام 2015/2016، وصافى ربح يبلغ 2.263 مليار جنيه بمعدل نمو 42% عن عام 2015/2016.

وقد شدد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام على ضرورة الالتزام بتطبيق المعايير الجديدة للمحاسبة المصرية فيما يخص الآثار الناتجة عن فروق أسعار العملة.

كما وافقت الجمعية العامة العادية برئاسة وزير قطاع الأعمال العام على التجديد لمجلس إدارة الشركة القابضة لمدة عام واحد اعتبارًا من 22 مايو 2017.

وقد توجه الوزير بالشكر لمجلس الإدارة على الأداء المتميز خلال الفترة الماضية.