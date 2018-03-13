القابضة للتأمين تستهدف تعظيم المحافظ الاستثمارية

ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة: أكد الدكتور محمد يوسف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "مصر القابضة للتأمين"، أن شركته وشركاتها التابعة تدعم مبادرة الرئيس السيسىى للتأمين على العمالة الحرة والموسمية، وبالتعاون مع البنوك الوطنية (الأهلى – مصر – القاهرة…



ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة:

أكد الدكتور محمد يوسف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “مصر القابضة للتأمين”، أن شركته وشركاتها التابعة تدعم مبادرة الرئيس السيسىى للتأمين على العمالة الحرة والموسمية، وبالتعاون مع البنوك الوطنية (الأهلى – مصر – القاهرة – التنمية والائتمان الزراعى) عبر وثيقة “أمان”، بالشراكة مع “مصر لتأمينات الحياة”، وذلك من خلال مشروع قومى ضخم للتأمين على الفئات محدودة الدخل وحمايتها وتوفير ضمانات جيدة لمستوى معيشة أفضل.

وأضاف يوسف فى بيان للشركة، أن الشركات التابعة تتعامل مع متغيرات الواقع برؤى وسياسات مرنة وجديدة خلال الفترة القادمة بأدوات تتناسب مع ظروف العصر والتى تمثلت في طرح منتجات ابتكارية جديدة تتناسب مع الشرائح المختلفة للجمهور وبقدرات مالية معقولة ومناسبة ووضع العميل على قمة أولويات الشركات، وطرح منتجات تأمينية جديدة لكى تلبي احتياجات العملاء.

جاء ذلك خلال الجمعيات العمومية العادية للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين برئاسـة الدكتور محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين وبحضور أعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين وممثلى الهيئة العامة للرقابـة المالية وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة الموازنة التقديرية للشركات التابعة.