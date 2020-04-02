القابضة للتأمين تساهم بـ 10 ملايين جنيه لعلاج مرضي كورونا

ساهمت شركة مصر القابضة للتأمين، وتوابعها – مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة- في مبادرة “تأمين الفريق الطبي – أهل مصر قد المسؤولية” ، من خلال التبرع بـ 10 ملايين جنيه، للمساهمة في علاج مرضي فيروس كورونا، وحماية وتأمين الأطباء ، وفرق التمريض والعاملين بالقطاع الطبي التي أطلقتها مؤسسة أهل مصر للتنمية ، في إطار التكاتف من أجل حماية شعب مصر.

قال باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، أن الفترة الحالية تتطلب التكاتف بين جميع أطياف الشعب المصري، لعبور هذه الفترة ، التي وصفها بالحرجة. باسل الحيني

واشار إلي إن مساهمة شركة مصر القابضة للتأمين وشركتيْها التابعتين، مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ، مع مؤسسة أهل مصر للتنمية ، يعد أحد الأدوار التي تقوم بها القابضة في حماية ودعم المجتمع المصري، بتنوع أطيافه وتعدد اطرافه، خاصة أطباء مصر وأفراد التمريض والعاملين بالمستشفيات ، للمساهمة في توفير احتياجات المستشفيات الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء الجمهورية ، من الأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الوقائية المطلوبة لمكافحة ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد”.

وعَبر الحيني ، عن إمتنانه لجميع الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين في المجال الصحي والطبي، للدور الفعال الذي يقومون به في مواجهة “كورونا” ، دون خوفِ أو تواني عن خدمة الوطن ،وتوفير الرعاية للمرضى.

وطالب رئيس مصر القابضة للتأمين، كافة المؤسسات والأفراد ، خاصة القادرين ، بضرورة المساهمة في دعم العاملين في المجال الطبي، سواء كانت تلك المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال المنظمات الأهلية التي تعمل بصدق وإخلاص ، ومن بينها مؤسسة أهل مصر للتنمية.

من جهته، أكد الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، أن مساهمة شركته، التي تنضوي تحت القابضة للتأمين، تأتي في إطار دعم الجهود الجادة المبذولة ، لاحتواء الأزمة التي يمر بها العالم ، من خلال توفير أجهزة التنفس الصناعي ، المستلزمات الوقائية مثل القفازات الطبية والأفارول الوقائي وغطاء الوجه الطبي. أحمد عبد العزيز

وأشار ‘إلي أن المبادرة ، تعد رسالة شكر وتقدير من القابضة للتأمين وتوابعها، لجيش مصر الأبيض ، من أطباء وعاملين في مجال الصحة لدعمهم في مهمتهم المقدسة لرعاية كافة فئات الشعب، ليستمر الوطن في الحفاظ على مقدراته وحماية منجزاته، إضافة إلى رغبتنا في دعم جهود كل المؤسسات المعنية في توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بالفيروس.

وبدوره، أشار مؤمن مختار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين إلي أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتضافر الجهود للتصدى لفيروس كورونا المستجد، لم نتردد شركته ، في اتخاذ لقرار المساهمة في جزء من التكاليف الباهظة التي تحتاج اليها الدولة لدعم الأطباء وفرق التمريض على مستوى الجمهورية، ومؤازرتهم في مهمتهم ومسيرتهم المشرفة لأنهم خط دفاع مصر الأول للتصدي للمرض وحماية أرواح المصابين”. مؤمن مختار

من جهتها ، أعربت الدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية ، عن إمتنانها لمساهمة القابضة للتأمين وتوابعها، مشيرة إلي إن تحقيق التعاون بين مؤسسة أهل مصر للتنمية ومصر القابضة للتأمين وشركاتها ، يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية تجاه الوطن لدعم خطة الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد. هبة السويدي

وأوضحت ، أن ما تقوم به المؤسسة هو واجب وطني والتزام قومي ضمن خطة المشاركة المجتمعية التي تسعى المؤسسة وشركاؤها لتطبيقها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم أجمع بسبب انتشار الفيروس.