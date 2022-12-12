«القابضة للتأمين» تخطط للاستحواذ على 80% من شركة رعاية صحية

تخطط مجموعة مصر القابضة للتأمين للاستحواذ على حصة أغلبية حاكمة فى شركة رعاية صحية تعمل بنظام الطرف الثالث TPA.
وكشف باسل الحينى رئيس المجموعة أن المفاوضات تستهدف الاستحواذ على 80% من هيكل ملكية أحد شركات الرعاية الصحية العاملة في السوق.
ولفت خلال مؤتمر “الرعاية الصحية .. قطاع يزخم بالفرص والتحديات”، أن المجموعة مهتمة جدا بنشاطى الرعاية الصحية والتعليم.
ولفت أن شركته لديها محاولات كثيرة للعمل فى نشاط الرعاية الصحية، لافتا إلى أن المبلغ المحدد لذلك الاستثمار سيتجاوز 100 مليون جنيه.
ومن جهة أخرى كشف الحينى أن المجموعة تسعى لتأسيس شركة تأمين طبى متخصصة وتنتظر صدور قانون تنظيم التأمين الموحد والذى يسمح بتلك الكيانات المختصة بفرع “الطبى” فقط.
والجدير بالذكر أن مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد يتم مناقشته في البرلمان حاليا.