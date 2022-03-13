القابضة للتأمين تختار زكى هاشم مستشارا لطرح (مصر للحياة) فى البورصة

وكشف أن مصر القابضة للتأمين هى أعلى الشركات القابضة من حيث الربحية التى يتم تدعيم خزانة الدولة بها، وذلك نتيجة لجهود المجموعة خلال الثلاث سنوات الماضية .

كشف باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “مصر القابضة للتأمين” أن شركته اختارت مكتب زكى هاشم كمستشار لطرح شركة “مصر لتأمينات الحياة” فى البورصة، لافتا إلى أن عملية الطرح قد تتم فى النصف الثانى فى العام وهو متوقف على قرار الحكومة.

القابضة للتأمين تستعرض استثماراتها الجديدة

واضاف الحينى أن شركته تعيد النظر فى استثمارات الشركات التابعة لها فى 200 شركة فى إطار تغيير استراتيجية الاستثمار للمجموعة وشركاتها، وذلك نظرا لأن الحصص فى تلك الشركات منخفضة وغير مؤثرة لذا فلدى الشركات التابعة للمجموعة خيار التخارج من تلك الاستثمارات، والدخول فى استثمارات جديدة مؤثرة وأكثر ربحا وفقا لما ينتج عن الدراسة التى تجرى على تلك الاستثمارات.

وكشف خلال المؤتمر الصحفى للمجموعة وشركاتها التابعة أن شركته هى أعلى الشركات القابضة من حيث الربحية التى يتم تدعيم خزانة الدولة بها، وذلك نتيجة لجهود المجموعة خلال الثلاث سنوات الماضية وتنمية محفظة الاستثمار وتعظيم العائد منها، ومشيرا إلى الاستثمارات الجديدة للمجموعة فى شركات “مصر للتأمين التكافلى-حياة” وشركة التأجير التمويلى بجانب دراسة الاستحواذ على شركة رعاية صحية.