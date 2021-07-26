«القابضة للبتروكيماويات»: نسابق الزمن لتنفيذ المشروعات الجديدة.. ونستهدف السوقين المحلية والعالمية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى تصريحات مؤخرا، أن صناعة البتروكيماويات المصرية ستشهد طفرة نوعية مرتقبة خلال الفترة القادمة فى ضوء عدد من المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها باستثمارات تقدر بحوالى 8 مليارات دولار.

ويعد مشروع مجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والتى تقدر استثماراته بحوالى 7.5 مليار دولار أبرز وأهم تلك المشروعات.

وقد تم مؤخراً توقيع عقود مع شركتى بكتل الأمريكية واكسنس الفرنسية وبمشاركة شركتى إنبى وبتروجت لتنفيذ الأعمال الهندسية الأساسية والتصميمات وتوفير التكنولوجيا الخاصة برخص المشروع.

قال مسئول وثيق الصلة بالشركة القابضة للصناعات البتروكيماوية لجريدة «المال» إن الفترة الماضية شهدت قطع شوط كبير فى إجراءات تنفيذ حزمة مشروعات جديدة ،ستخلق قيمة مضافة لصناعة البتروكيماويات المصرية.

وأكد أن المسئولين عن تنفيذ تلك المشروعات فى سباق مع الزمن حاليا لسرعة تنفيذها ،والوصول إلى المستهدفات على الصعيدين المحلى والعالمى.

ولفت المسئول إلى أن تلك المشروعات تنقسم إلى مشروعات تم البدء فعليا فى تنفيذها وطرح مناقصات وتوقيع إتفاقيات وتعاقدات فى هذا الشأن ،وأخرى جارى دراستها خلال الفترة الراهنة.

وأكد أن الهدف الاساسى لتلك المشروعات بنوعيها توفير إحتياجات السوق المحلية والقطاع الخاص والعام من المنتجات البتروكيمياوية، فضلا عن زيادة معدلات التصدير للخارج.

وأشاد وزير البترول والثروة المعدنية منذ أيام بجهود الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لتحقيقها نتائج أعمال متميزة، مؤكداً على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات الجديدة والعمل على تذليل كافة المعوقات التى قد تواجه تنفيذها لوضعها على خريطة الإنتاج باستخدام أحدث التكنولوجيا، مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة واشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

وأضاف المسئول أن الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات حتى عام 2040 سيسرع من تنفيذ تلك المشروعات وسيعجل بتشغيلها خلال الفترات المقبلة.

وعن أحدث تطورات المشروعات البتروكيماوية الجارى تنفيذها حاليا، ووفقا لبيان صحفى تم نشره منذ أيام، شهد تنفيذ أعمال مشروع شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات تقدما ملحوظا خلال الفترة الماضية.

ويهدف المشروع إلى إنتاج 2.8 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية و930 ألف طن سنوياً من المنتجات البترولية، وتم حديثا توقيع عقد استشارى إدارة المشروع PMC، وتوقيع اتفاقية مع تحالف شركات إنبى وبتروجت وبكتل الأمريكية لأعمال التصميمات الهندسية، كما تم اختيار أصحاب رخص التصنيع ومخطط توقيع العقود خلال الفترة القليلة القادمة.

وقال المسئول لجريدة المال إن الشركات المصرية تعد ذراع رئيسية فى تنفيذ المشروعات الجديدة حيث تقدم خدماتها بمجالات إعداد الدرسات والتصميمات الهندسية والمقاولات والتشييد والبناء وغيرها.

ولفت إلى أن الاستعانة بشركات وكيانات أجنبية ينقل الخبرات المتقدمة إلى السوق المحلية ويضمن تنفيذ تلك المشروعات وفقا للمعايير والاشتراطات والمواصفات العالمية فى هذا الشأن.

وتضم قائمة المشروعات الجارى تنفيذها مشروع الشركة المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوى ،والذى تم وضعه فى إطار التنفيذ، ويهدف المشروع إلى إنتاج 100 ألف طن سنوياً من مادة الإيثانول الحيوى الذى يُستخدم فى مجالات صناعة الأحبار والدهانات، وكذلك فى المجالات الطبية فى صناعة المطهرات، كما يمكن استخدامه كمادة خام فى إنتاج العديد من المواد الكيماوية ،وغيرها من الصناعات الاخرى، وتقدر تكلفته الاستثمارية بنحو 112 مليون دولار ومخطط الانتهاء منه نهاية عام 2023.

أما مشروع إنتاج البولى سيلكون، فيعد أيضا أحد أهم المشروعات الجارى دراستها ويهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من خام الكوارتز فائق النقاوة بدلاً من تصديره لإنتاج 32 ألف طن سنوياً باستثمارات تقدر بحوالى 120 مليون دولار.

وأكد المسئول أن الانتعاشة التى تشهدها مشروعات البتروكيماويات دعمها زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى ،وتحولها من دولة مستوردة كانت تعانى نقصا من الغاز خلال السنوات الماضية ،الى دولة مصدرة حاليا تمتلك فائضا كبيرا من إنتاج ومعروض وإحتياطى الغاز الطبيعى.

وشدد على أنه رغم كافة التحديات التى فرضتها أزمة كورونا على مصر والعالم خلال الفترة الماضية ،الا أن الشركة القابضة للبتروكيماويات ،وكافة الشركات العاملة تحت مظلتها ،تمكنت من تحقيق نتائج أعمال جيدة ومميزة خلال العام الماضى سواء على صعيد حجم الانتاج أو الاستثمارات والايرادات.

جدير بالذكر أن العام المالى 2020/2021 شهد تسويق 390 ألف طن بزيادة %13 على العام السابق، كما تخطى حجم إنتاج المواد البتروكيماوية بالشركات التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات خلال العام حوالى 4 ملايين طن مقارنة 3.87 مليون طن العام السابق وبزيادة نسبتها %4 ،وفقا لبيان حديث صادر عن وزارة البترول.

ووفقا للبيان حققت الشركة حجم استثمارات بالموازنة بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال العام مقارنة بإنفاق 218 مليون العام السابق، وبنسبة تطور %213 وبزيادة %128 عن المخطط ،مما يعكس مدى تطور حجم استثمارات الشركة فى تنفيذ مشروعات البتروكيماويات الجديدة.