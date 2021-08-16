«القابضة للبتروكيماويات» تدرس حزمة مشروعات باستثمارات تتجاوز مليار دولار

تدرس الشركة القابضة للبتروكيماويات حزمة مشروعات جديدة، باستثمارات تتجاوز مليار دولار، لتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البتروكيماوية، وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية.

وكشف تقرير صادر عن وزارة البترول حصلت عليه «المال» عن تفاصيل تلك المشروعات الجارى دراستها حاليا.

ويستهدف المشروع الأول إنتاج السيليكون المعدنى عبر تحقيق أقصى استفادة من الخامات المتوافرة محليا من خام الكوارتز فائق النقاوة لاستغلاله فى إنتاج 30 ألف طن سنويا من السيليكون المعدنى المستخدم فى كثير من الصناعات وأبرزها مواد العزل والمواد اللاصقة وصناعة الألومنيوم.

وتقدر تكلفته المبدئية للمشروع بنحو 90 مليون دولار، ومن المخطط تنفيذه بأرض الشركة القابضة للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق فى محافظة الإسماعيلية.

ويعتمد المشروع الثانى على إنتاج «البولى أسيتال»، وتقدر تكلفته الاستثمارية بنحو 400 مليون دولار، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من مادة الميثانول المنتجة محليا بتسهيلات شركة «ميثانكس» بدمياط كمادة تغذية لإنتاج 50 ألف طن سنويا من مادة «البولى أسيتال» وتخدم صناعة أجزاء السيارات والصناعات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية.

وفى إطار التوجه العالمى فى إنتاج البتروكيماويات الخضراء تقوم الشركة القابضة حاليا بدراسة مشروع ثالث يستهدف إنتاج بولى حمض اللاكتيك الذى يهدف إلى إنتاج البلاستيك القابل للتحلل اعتمادا على مصادر طبيعية متجددة صديقة للبيئة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية المقترحة لذلك المشروع من 75-40 ألف طن سنويا.

وتضم قائمة المشروعات الجارى دراستها، مشروع إنتاج الميلامين الذى يهدف إلى إنتاج 60 ألف طن سنويا بأرض توسعات شركة «موبكو» فى ميناء دمياط بالاعتماد على 86 ألف طن سنويا من محلول اليوريا المنتجة محليا بتسهيلات شركة موبكو بتكلفة استثمارية 260 مليون دولار.ويمثل منتج الميلامين نواة لصناعة الغراء والمواد اللاصقة ورقائق تغليف الأخشاب المصنعة وغيرها.

وتضم القائمة مشروع إنتاج كربونات الصوديوم «الصودا اش» الذى يهدف إلى الاستغلال الأمثل لخام الملح والحجر الجيرى المتوفرين محليا فى إنتاج نحو 57 ألف طن سنويا «صودا اش» و20 ألف طن سنويا من بيكربونات الصوديوم، بالإضافة إلى 50 ألف طن سنويا من سيليكات الصوديوم.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروع الأخير 420 مليون دولار، ويساهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية وإحلال الواردات ودعم الصناعات المرتبطة بها مثل صناعات الزجاج والمنظفات.