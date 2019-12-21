«القابضة للاستثمار» تعد دراسة قيمة عادلة لاحتمالية دخول مساهمين جدد

تعمل فى مجال الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية وشراء حصص فى الشركات المساهمة، ويبلغ رأسمالها 500 مليون جنيه، ويساهم بنك التعمير والاسكان بنحو 92% من رأسمالها.

علمت “المال” أن الشركة القابضة للاستثمار والتعمير– التابعة لبنك الإسكان والتعمير– أجرت دراسة قيمة عادلة، مع إحدى شركات الاستشارات المالية؛ بغرض التقييم العادل للأصول، واحتمالية دخول مساهم جديد لهيكل الملكية.

وفقًا لموقع بنك الإسكان والتعمير، فإن القابضة للاستثمار تعمل فى مجال الاشتراك بتأسيس الشركات التى تصدر أوراقًا مالية وشراء حصص فى الشركات المساهمة، ويبلغ رأسمالها 500 مليون جنيه، ويسهم البنك بنحو 92% من رأسمالها.

القابضة تملك حصصًا فى 13 شركة بمجالات التنمية العمرانية والتمويل العقاري

وتملك “القابضة للاستثمار” حصصًا فى نحو 13 شركة تعمل بمجال التنمية العمرانية، والتمويل العقارى، والخدمات المالية غير المصرفية، وتعتبر من أبرز أذرع البنك فى مجال التنمية العقارية.

وعلّقت مصادر مقرَّبة من التقييم، بالقول: العملية المرتقبة تعتبر من أكبر العمليات فى السوق المحلية؛ نظرًا لضخامة عمل القابضة للاستثمار، بجانب احتمالية دخول مساهمين جدد فى هيكل الملكية، مقابل شراء نحو 30% من رأسمالها.

مصادر: الصفقة ستكون ضخمة حال دخول مساهم جديد

ونوّهت المصادر، فى تصريحات، لـ”المال”، بأن القابضة تملك حصة فى شركة هايد بارك العقارية، التى يستحوذ بنك التعمير والقابضة للاستثمار على الحصة الكبرى بها بواقع 82.22%، وهيئة المجتمعات بـ17.7%.

وأكدت أن خطط القابضة للاستثمار ما زالت أولية، وكل الاحتمالات واردة، سواء بالاستمرار فى السياسات الاستثمارية الحالية، أو دخول مساهمين جدد.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية وافق مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان على قبول استقالة محمد فتحي السباعي من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة، مع ترشيح حسن إسماعيل غانم لتولّي رئاسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لحين انتهاء مدة المجلس الحالي في مارس 2020.

يُشار إلى أن محمد فتحي السباعي تولّى رئاسة مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان منذ عام 2003.

وخلال أول 9 شهور من العام الحالي حقق البنك أرباحًا بلغت 1.71 مليار جنيه، مقابل 1.58 مليار، في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات البنك من الفوائد، خلال تلك الفترة، إلى 4.85 مليار جنيه، مقابل 4.6 مليار في الفترة المقارنة من 2018.