القابضة لكهرباء مصر تنفذ استثمارات بقيمة 43 مليون جنيه عن العام المالى الماضي

انعقدت اليوم الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمناقشة ماتحقق خلال العام المالي 2021-2022، منها تنفيذ استثمارات بحوالى 43 مليون جنيه .

وخلال الانعقاد، أثنى الدكتور شاكر على الجهود التى بذلها أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، متمنياً دوام التوفيق والنجاح.

وأوضح المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر نجحت بفضل المساندة والدعم المستمر من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضيه وتحقيق الإستقرار للشبكة القومية وإستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات أهمها :

· المتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة .

· متابعة تنفيذ الخطة الموضوعه لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعه ، التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات .

· متابعة تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء وإستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء .

· فى إطار سعى قطاع الكهرباء ممثلا فى الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ليكون جزء فعالاً من منظومة التحول الرقمى وبالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانياً على خرائط المناطق واليوميات حيث تم الإنتهاء من الربط المكانى لعدد حوالى (11.1 ) مليون مشترك .

· تعزيز إدارة السيولة النقدية المتاحة لتأمين سداد الإلتزامات الحتمية ومستحقات قطاع البترول حيث تم سداد كامل الإلتزامات المستحقة عن أعباء القروض المباشرة والقروض المعاد إقراضها والمضمونة فى مواعيد إستحقاقها دون تأخير بالإضافة إلى الوصول لنسبة سداد حوالى 92 % من قيمة مسحوبات المواد البتروليه عام 2021/2022.

· إستكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية ، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية والإلتزام بكل من الشركة القابضة وشركاتها التابعة .

· تنفيذ إستثمارات بالشركة القابضة هذا العام بحوالى 43 مليون جنيه .

· قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر بإتخاذ الخطوات اللازمة لعملية التسجيل فى المنظومة الجمركية لإدخال جميع مستندات الشحن على موقع النافذة ، كما تم فتح رقم تعاملى جمركى للشركة القابضة وشركات توزيع الكهرباء كل شركة على حده وذلك لمواكبة التحول الرقمى .

· تماشيا مع السياسة العامة للدولة والتحول الرقمى وإرساء دعائم التحول التدريجى الى مصر الرقمية وميكنة وتوجيه الخدمات والأنظمة للمشروعات القائمة بقطاع الكهرباء فقد تم التعاقد مع شركةS.A.P على التصريح باستخدام برنامج S.A.P لتنفيذ مشروع ميكنة قواعد البيانات .​