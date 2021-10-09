طاقة

«القابضة لكهرباء مصر» تعقد الجمعية العامة لشرق الدلتا وتناقش مشروعاتها 2020-2021

إشادة بمسئولي شرق الدلتا والنتائج المحققة
عمر سالم 4:25 م, السبت, 9 أكتوبر 21 4:25 م, السبت, 9 أكتوبر 21

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عقدت الشركة القابضة لكهرباء مصر الجمعية العامة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بمقر الشركة القابضة، وبرئاسة المهندس جابر دسوقى وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وعلمت “المال” أن المهندس محمد ابوسنة رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا والعضو المنتدب لها، قد استعرض ميزانية الشركة خلال العام المالى المنتهى 2020/ 2021 وتم مناقشة مشروعاتها والخطة التى تم تنفيذها واداء القطاعات.

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وأشاد رئيس وأعضاء الجمعية العامة والأعضاء المتفرغين ومندوبى الجهاز المركزي للمحاسبات عن تقديرهم لمؤشرات أداء الشركة والتطور الملموس خلال السنوات الماضية واختتمت الجمعية أعمالها باعتماد ميزانية الشركة وتوجيه الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين بها.

ويصل إجمالى القدرات التوليدية للشركة لنحو 10.4 ألف ميجاوات خلال يونيو المقبل، وتمثل نحو 25% من إجمالى إنتاج الطاقة بمصر، وتمتلك شرق الدلتا نحو 18 محطة توليد كهرباء بخارية ومركبة وغازية.

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ويبلغ رأسمال الشركة المصدر نحو 2.7 مليار جنيه، وتنتج الطاقة الكهربائية من محطات توليد حرارية تابعة له، وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء التابعة لها، وتنفيذ عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لهذه المحطات، بالإضافة إلى بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات التوليد التابعة لها إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركات التوزيع.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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