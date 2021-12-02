القابضة لكهرباء مصر تعقد الجمعية العمومية لها اليوم للعام 2020-2051

سيتم تقييم كل شركة وقطاع على حدي بعد الانتهاء من كافة الجمعيات العامة

علمت المال من مصادر مطلعه بوزارة الكهرباء ، انه من المقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر اليوم الخميس 2-12-2021 بمقر وزارة الكهرباء وبحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

ومن المقرر مناقشة اداء الشركه القابضة عن العام المالى الماضي 2020-2021 بعد الانتهاء من اداء كافة شركات الكهرباء بعد ما رأي الجميع انه مشرف وجيد وهناك تطور في الخدمات والاداء وتنفيذ الخطط الاستثماريه بشكل مستمر.

واوضحت انه تم الانتهاء من مناقشة الجمعيات العامة لكل شركات توزيع وانتاج الكهرباء الشهر الماضي ، ويجري التحضير لعقد الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر خلال ايام بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة.

واشار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، ان هناك ارتفاع في التحصيل وان الاداء المالى للشركات جيد ، وسيتم تقييم كل شركة وقطاع على حدي بعد الانتهاء من كافة الجمعيات العامة.

وأوضح أنه تم استعراض ميزانية كل الشركة خلال العام المالى المنتهى 2020/ 2021 ومناقشة مشروعاتها والخطة التي تم تنفيذها واداء القطاعات وخاصة التحصيل وإدارة الفقد الفني والتجاري في الشبكات والمحطات خلال الفترة الماضية.

ويتبع الشركة القابضة للكهرباء مصر 15 شركة اخري تضم 9 شركات توزيع كهرباء ، و 6 شركات لانتاج الكهرباء على مستوي الجمهورية.