طاقة

القابضة لكهرباء مصر تعقد الجمعية العمومية لها اليوم للعام 2020-2051

سيتم تقييم كل شركة وقطاع على حدي بعد الانتهاء من كافة الجمعيات العامة
عمر سالم 8:06 ص, الخميس, 2 ديسمبر 21 8:06 ص, الخميس, 2 ديسمبر 21

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علمت المال من مصادر مطلعه بوزارة الكهرباء ، انه من المقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر اليوم الخميس 2-12-2021 بمقر وزارة الكهرباء وبحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

ومن المقرر مناقشة اداء الشركه القابضة عن العام المالى الماضي 2020-2021 بعد الانتهاء من اداء كافة شركات الكهرباء بعد ما رأي الجميع انه مشرف وجيد وهناك تطور في الخدمات والاداء وتنفيذ الخطط الاستثماريه بشكل مستمر.

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واوضحت انه تم الانتهاء من مناقشة الجمعيات العامة لكل شركات توزيع وانتاج الكهرباء الشهر الماضي ، ويجري التحضير لعقد الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر خلال ايام بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة.

واشار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، ان هناك ارتفاع في التحصيل وان الاداء المالى للشركات جيد ، وسيتم تقييم كل شركة وقطاع على حدي بعد الانتهاء من كافة الجمعيات العامة.
وأوضح أنه تم استعراض ميزانية كل الشركة خلال العام المالى المنتهى 2020/ 2021 ومناقشة مشروعاتها والخطة التي تم تنفيذها واداء القطاعات وخاصة التحصيل وإدارة الفقد الفني والتجاري في الشبكات والمحطات خلال الفترة الماضية.

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ويتبع الشركة القابضة للكهرباء مصر 15 شركة اخري تضم 9 شركات توزيع كهرباء ، و 6 شركات لانتاج الكهرباء على مستوي الجمهورية.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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