«القابضة لكهرباء مصر» تضخ 300 مليون جنيه استثمارات جديدة خلال 2023-2022

تستهدف الشركة القابضة لكهرباء مصر ضخ استثمارات تصل إلى 300 مليون جنيه، فى نطاق شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء خلال العام المالى 2023-2022.

كشف المهندس حسن البيلي، رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، فى تصريحات لـ«المال»، أن الأخيرة تستهدف زيادة عدد مشتركيها خلال العام المالى 2023-2022، بما يصل إلى 100 ألف مشترك، نتيجة الطلبات المتزايدة على تركيب العدادات.

وأضاف أن المشتركين المستهدفين يتوزعون ما بين عدادات كودية وأخرى مسبوقة الدفع فى نطاق 3 محافظات، هى القليوبية والمنوفية والغربية، وذلك فى إطار خطط الوزارة لتوفير الطاقة لكل مشتركيها.

وأوضح «البيلى» أن تلك الاستثمارات الجديدة سيتم تدبيرها عبر الموارد الذاتية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

وأشار إلى أن «جنوب الدلتا» تستهدف تحقيق فائض من نشاط توزيع وبيع الكهرباء للمشتركين، مع القيام بزيادة نسب التحصيل الخاصة بشركته خلال الفترة المقبلة، فى ظل متابعة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة نسب التحصيل بكل الشركات بنفسه.

وأضاف أن نسب التحصيل الخاصة بالشركة تخطت %90 خلال الفترة الأخيرة، وتسعى لزيادتها مع تحصيل جزء من متأخراتها عن الفترة الماضية، فى ظل تخلف البعض عن السداد وجدولة بعض المديونيات الأخرى.

وقالت مصادر مسئولة بالقابضة للكهرباء، إن شركة جنوب الدلتا انتهت من إضافة 131 محولًا بسعة إجمالية 27.5 ميجا فولت، لمعالجة انخفاض الجهد، وتم تكبير 339 محولًا بنظام السلاسل الرأسية، بسعة 196.62 ميجا فولت أمبير، وفك اختناقات ورفع قدرات 983 محولًا بمحافظة القليوبية.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن إجمالى طول شبكة الكابلات الأرضية بالمحافظة (جهد متوسط) بلغ (1475.002) كيلومتر فى المحافظة، كما بلغ إجمالى طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (4557.001) كيلومتر.

يذكر أن شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتغطى 3 محافظات هى أغلب محافظتى القليوبية والغربية، إضافة إلى المنوفية، ويتخطى عدد مشتركيها 3.5 مليون مشترك.