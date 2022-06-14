«القابضة لكهرباء مصر» تخطط لتدشين 100 مركز للشحن فى القرى بنطاق مصر الوسطى

تخطط الشركة القابضة لكهرباء مصر لتركيب وتنفيذ نحو 100 مركز لشحن العدادات مسبوقة الدفع فى القرى التى تقع بنطاقها خلال العام المالى المقبل 2023-2022.

وكشفت مصادر مسئولة بشركة مصر الوسطى للتوزيع فى تصريحات لـ«المال» أنه بعد تنفيذ المائة مركز الجدد سيرتفع إجمالى عدد المراكز التابعة لمصر الوسطى لأكثر من 400 بنهاية العام المقبل، ضمن خطط «القابضة لكهرباء مصر» للتحول للشبكات الذكية وللتخفيف على الإدارات الهندسية بالمدن والأماكن الأخرى.

وأضافت المصادر أن تلك المراكز سيتم تدشينها عبر شركات وطنية وعبر الموارد الذاتية الخاصة بمصر الوسطى للكهرباء، لتطوير المنظومة بشكل كامل، والعمل على التوسع لاستيعاب الزيادة فى عدد المشتركين بشكل مستمر.

وفى سياق مختلف، أشارت المصادر إلى أنه من المخطط أيضًا تركيب نحو 45 جهاز فصل وتوصيل للكهرباء بشكل تلقائي، ضمن استثمارات الشركة خلال العام المالى المقبل.

وأوضحت أنه عند الانتهاء من تدشين تلك الأجهزة سيرتفع إجمالى عدد أجهزة الفصل والتوصيل التلقائى إلى 171 جهازًا فى شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، لافتة إلى أن تلك الأجهزة تعمل على خطوط توزيع الكهرباء الهوائية دون الأرضية.

وتتمثل أهمية تلك الأجهزة فى سرعة عمل المناورات وعزل العطل فى الخط وإعادة التغذية، إضافة إلى حال وجود أى مشاكل بيئية مثل الأمطار وغيرها فى الأماكن التى يتوافر بها الخطوط يتم العمل على فصل التيار الكهربائى بشكل تلقائى للحفاظ على المواطنين.

يذكر أن “مصر الوسطي” لتوزيع الكهرباء انتهت من تغيير نحو 335 كيلومتر كابلات هوائية إلى أخرى أرضية فى 5 محافظات فى الفترة منذ منتصف 2017 وحتى نهاية 2021 ، بتكلفة تصل إلى 360 مليون جنيه، وذلك فى نطاق الشركة بصعيد مصر.

وتستحوذ محافظة بنى سويف على المركز الأول فى تغيير الكابلات بإجمالى أطوال 89 كيلو مترًا، تليها أسيوط بإجمالى 83.6 كيلومتر، فيما تأتى الفيوم بالمركز الثالث بأطوال تبلغ 76 كيلو مترا.

ويأتى فى المركز الرابع فى تغيير الكابلات محافظة المنيا بإجمالى أطوال نحو 69 كيلومترا، ثم جاءت الوادى الجديد فى المركز الخامس والأخير بإجمالى أطوال نحو 17.6 كيلومتر.

وتوفر شركة مصر الوسطى الكهرباء لعدة قطاعات على مستوى الجمهورية، فى 5 محافظات هى الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، ويصل عدد مشتركيها إلى 3.2 ملايين، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء.