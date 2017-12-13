القابضة: لجنة للإشراف على تطوير القومية للأسمنت

المال ـ خاص في إطار الخطة التي وافق عليها مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بإعادة هيكلة وتأهيل الشركة القومية للأسمنت من خلال استخدام الفحم والوقود البديل كمصدر للطاقة المستخدمة في إنتاج الأسمنت بدلا من الغاز الطبيعي الذي يرفع تكلفة الإنتاج ويؤدي إلى تفاقم خسائر الشركة إلى أكثر من مليا

المال ـ خاص

في إطار الخطة التي وافق عليها مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بإعادة هيكلة وتأهيل الشركة القومية للأسمنت من خلال استخدام الفحم والوقود البديل كمصدر للطاقة المستخدمة في إنتاج الأسمنت بدلا من الغاز الطبيعي الذي يرفع تكلفة الإنتاج ويؤدي إلى تفاقم خسائر الشركة إلى أكثر من مليار جنيه سنويا، أقر مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 ديسمبر الحالي المحاور الرئيسية لخطة تطوير الشركة القومية للأسمنت، والتي تتضمن إنشاء طاحونة فحم وأخرى حديثة لطحن الأسمنت، والتخلص من مخزون الكلينكر الذي يتجاوز مليون ونصف المليون طن.

ووفقا لهذه القرارات التي تهدف لوقف نزيف الخسائر وإعادة صياغة اقتصاديات التشغيل للشركة لتستطيع العودة للمنافسة في السوق المصرية خاصة أنها شركة الاسمنت الوحيدة المملوكة للدولة، أصدر السفير ياسر النجار رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قرارا بتشكيل لجنة تتولي إجراء الدراسة الفنية والمالية للعروض المقدمة من المكاتب الاستشارية لتعديل منظومة الطاقة باستخدام مزيج الفحم مع مصادر الوقود البديلة ( AFR ) كوقود بديل بالشركة القومية للأسمنت.

وتتولى اللجنة وفقا للقرار دراسة استيراد طاحونة لفحم الكوك والبت فيها لاختيار أفضلها ، علي أن تستمر اللجنة في أعمالها لمتابعة ومراجعة أعمال المكتب الاستشارى الذي يتم التعاقد معه لإجراء الدراسات وإعداد مستندات المناقصات المطلوبة، وكذا المشاركة في اختيار أفضل العروض لتوريد المعدات وتحديد أفضل وسائل التمويل الي أن يتم البت والتعاقد علي شراء المعدات المطلوبة.

وتضم اللجنة التي يترأسها الدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق، كلا من الدكتور محمود عبد الحكيم الرفاعي الأستاذ المتفرغ بكلية هندسة جامعة القاهرة، والمستشار محمد أحمد شفيق الجنك نائب رئيس مجلس الدولة عضو مجلس إدارة الشركة القابضة غير المتفرغ ، والدكتور مجدي فؤاد أبادير الأستاذ المتفرغ بكلية هندسة جامعة القاهرة، والمحاسب محمد عبد الرؤوف عمران عضو الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا.

يذكر أن الدكتور إبراهيم فوزي تولى منصب وزير الصناعة في حكومة د. عاطف صدقي وله خبرات طويلة في تطوير الصناعة بمختلف مجالاتها، بالإضافة إلى أنه تولى أيضا رئاسة الهيئة العامة للاستثمار، وقبلها كان مستشارا ثقافيا لمصر في العاصمة البريطانية.