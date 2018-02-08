القابضة توقع مع سيمنس الأعمال الكهربائية لمحطتي الوليدية وغرب القاهرة

شهد المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، صباح اليوم الخميسن توقيع عقد عملية مهمات التركيبات الكهربائية لكل من مشروعى محطة كهرباء أسيوط (الوليدية) و محطة غرب القاهرة.

وفازت شركة “سيمنس” بالتعاقد على العملية الخاصة بعملية مهمات التركيبات الكهربائية لمشروع محطة أسيوط الوليدية، بقيمة تعاقدية ٢.٥ مليون دولار + 101788840.6 جنيه ومدة تنفيذ العملية 31 شهرا من تاريخ أمر الإسناد 20-1- 2018 حتى تاريخ الاستلام الابتدائى.

ويقوم بتمويل العملية الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، و قد فازت أيضا “سيمنس” بالتعاقد على عملية التركيبات الكهربائية لمشروع محطة كهرباء غرب القاهرة بقيمة تعاقدية ٩٧.٧ مليون دولار أمريكى + 2357677 جنيها، ومدة التنفيذ حوالى 31 شهرا من تاريخ أمر الإسناد 3-1- 2018 حتى تاريخ الاستلام الابتدائى، ويتم تمويل العملية من الصندوق العربى للانتماء الاقتصادى.

وتأتى محطتى توليد كهرباء أسيوط (الوليدية) وغرب القاهرة ذات الضغوط فوق الحرجة قدرة كل منها 1×650 ميجاوات ضمن المشروعات القائمة التي يعمل القطاع على قدم وساق لتنفيذها ضمن خطته الخمسية الحالية 2012- 2017 لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لتلبية كل الاحتياجات وتأمين التغذية الكهربائة لكل أغراض الاستخدام.

جدير بالذكر أن كل مشروع يتكون من غلاية بخارية ذات ضغوط فوق الحرجة يتم تشغيلها بالغاز الطبيعى والمازوت وتربينه بخارية قدرة 650 م.و والمكثفات والمولد وملحقاتها ويتم الربط بالشبكة الكهربائية الموحدة جهد 500 ك.ف لمشروع أسيوط وجهد 500/220 ك.ف لمشروع غرب القاهرة، ومشروع محطة توليد كهرباء أسيوط 435 مليون دولار + 1922 مليون جنيه.

أما مشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة 419 مليون دولار + 1897 مليو جنيه، وبالنسبة لبدء التشغيل لمشروع أسيوط يناير 2020 ومشروع غرب القاهرة ديسمبر 2019.