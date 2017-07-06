القابضة توضح موقف أسعار الكهرباء بالممارسة

قال المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن أسعار الكهرباء بالممارسة ستظل كما هي بدون تغيير حتى بعد زيادة اسعار الكهرباء بداية من شهر يوليو الجارى.

وأضاف دسوقي فى تصريحات لـ”المال” على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة، أن وزارة الكهرباء تستخدم نظام الممارسة نظرا لعدم كفاية العدادات الموجودة مقارنة بالمطلوب، فيتم فرض نظام الممارسة لحين استيفاء العداد.

وأشار إلى أنه حال وجود متأخرات على بعض المستهلكين أو قراءة متأخرة نتيجة استهلاك فإن المستهلك سيتم محاسبته بالأسعار القديمة ما قبل الزيادة على الاستهلاك المتراكم والمتأخر.

ﻭﺣﺪﺩ الدكتور محمد ﺷﺎﻛﺮ وزير الكهرباء اﻷﺳﻌﺎﺭ الجديدة ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻰ :



ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ 0 ﻟـ 50 ﻙ ﻭﺍﺕ / ﺳﺎﻋﺔ، ﻣﻦ 11 ﻗﺮﺵ ﺇﻟﻰ 13 ﻗﺮﺷﺎً ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ، ﻭﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑـ 1.8 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ.

ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ 51 ﻟـ 100 ﻙ ﻭﺍﺕ / ﺳﺎﻋﺔ، ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ 19 ﻗﺮﺷﺎً ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑـ 22 ﻗﺮﺷﺎ، ﻭﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑـ .3 1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ .

ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ 100 ﻟـ 200 ﻙ ﻭﺍﺕ / ﺳﺎﻋﺔ، ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ 19 ﻗﺮﺷﺎً ﺇﻟﻰ 22 ﻗﺮﺷﺎً، ﻭﻳﺼﻞ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ 12.8 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ .

ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ 200 ﻟـ 350 ﻙ ﻭﺍﺕ / ﺳﺎﻋﺔ، ﻣﻦ 45 ﻗﺮﺷﺎً ﺇﻟﻰ 55 ﻗﺮﺷﺎً، ﻭﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑـ 18.4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ .

ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ 350 ﻟـ 650 ﻙ ﻭﺍﺕ / ﺳﺎﻋﺔ، ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ 55 ﻗﺮﺷﺎً ﺇﻟﻰ 75 ﻗﺮﺷﺎ، ﻭﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑـ 10.7 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ .

ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻣﻦ 650 ﻟـ 1000 ﻙ ﻭﺍﺕ / ﺳﺎﻋﺔ، ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ 95 ﻗﺮﺷﺎً ﺇﻟﻰ 125 ﻗﺮﺷﺎ، ﻭﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﺑـ 1.8 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ .

ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ 1000 ﻙ ﻭﺍﺕ / ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ، ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ 95 ﻗﺮﺷﺎ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ، ﺇﻟﻰ 135 ﻗﺮﺷﺎً، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺩﻋﻢ