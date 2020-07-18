القابضة تعلن شروط قبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب

التقديم عبر الموقع الإلكترونى لكل شركة بدءا من يوم الأحد 12 يوليو الجاري وحتى الأربعاء 29 من الشهر نفسه

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظات (القاهرة، البحيرة، بني سويف والمنوفية).

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب أنه تقرر أن يكون التقديم عبر الموقع الإلكترونى لكل شركة ووفقا للتقسيم الجغرافي، اعتبارا من يوم الأحد 12 يوليو الجاري وحتى الأربعاء 29 من الشهر نفسه.

ولفتت القابضة لمياه الشرب إلى الشروط الواجب توافرها للتقدم للمدارس، على النحو التالى:

1ـ أن يكون الطالب حاصل على شهادة الإعدادية العامة عام 2020

2ـ ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2020 عن 18 عاما.

3ـ أن يكون الطالب مصري الجنسية

4ـ ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة، والأولوية للأعلى مجموع.

5ـ أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

6ـ أن يكون الطالب في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة حسب التوزيع الجغرافي.

7ـ أن يكون الطالب لائقاً طبياً.

البيانات المطلوبه بطلب الالتحاق:

اسم الطالب رباعي، الرقم القومي للطالب، تاريخ الميلاد، السن في أول اكتوبر، المحافظه الصادر منها الشهاده الإعدادية، سنة الحصول علي الشهادة الإعدادية، عنوان الطالب، مجموع درجات الطالب، رقم تلفون ولي الأمر.

المرفقات: صورة الشهادة الاعدادية، صورة شهادة الميلاد، صورة شخصية.

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب إلى أن الهدف من تدشين المدارس الفنية المتخصصة إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتؤهلهم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في الشركات التابعة، من خلال دراسة ثلاث تخصصات:

1 ـ تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي

2 ـ ضبط وجودة معامل مياه الشرب والصرف الصحي

3 ـ تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي